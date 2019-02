75

670097

2019-02-15 01:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 15/02/2019. Alterada em 15/02 às 01h00min Complexo exitoso

Eduardo Vasconcelos Difini com Milene Nascimento e Tinga na pizzaria Amiche

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O complexo Ramblas by Roubadinhas, na avenida Central em Atlântida, vem colhendo o sucesso de ações plantadas ao longo dos últimos anos. A parceria com Laura Bier Moreira, à frente das Roubadinhas, proporcionou parcerias inéditas e experiências qualificadas para o Litoral. Entre as operações que estão bombando neste verão estão a pizzaria Amiche, o Soleil Café, o Ruta Asado y Bar, que prepara as carnes nas churrasqueiras da Tramontina, o Oz Burguer e o Diego Andino Pâtisserie, que fica ao lado da Savarauto e tem parceria com a Maison Forestier.

Trajetória

A artista plástica Ena Lautert inaugura, no dia 19 de fevereiro, no Margs, ampla exposição retrospectiva da sua trajetória. Abrangendo cerca de 100 obras, entre desenhos, pinturas, esculturas, gravuras e instalações, a mostra com curadoria de André Venzon, ocupa três espaços expositivos do museu: as galerias João Fahrion, Ângelo Guido e Pedro Weingärtner. Ena Lautert 95 Anos - Retrospectiva tem visitação até 26 de maio.



Magnum Foletto, presidente da InternetSul, assumiu a presidência do Conselho das Entidades de Tecnologia da Informação do RS, sucedendo a José Antônio Antonioni

CETI/DIVULGAÇÃO/JC

Elis vive

No sábado, dia 23, a flautista Ana Carolina Bueno apresenta o show Elis Instrumental, em formato inédito na capital gaúcha. A musicista, acompanhada do pianista Matheus Kleber, faz uma homenagem a Elis Regina, com arranjos especiais para flauta e piano. A apresentação acontece às 18h, no Cisne Branco. O repertório traz sucessos como Águas De Março, Como nossos Pais e O Bêbado e o Equilibrista.



Sofia Coutinho em clima de sunset em Jurerê Internacional

/ANA CAROLINA BORBA/DIVULGAÇÃO/JC

Rústica

O Projeto Verão 2019 da Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAA-RS) chega neste final de semana as praias do Cassino, em Rio Grande, no sábado e no Laranjal, em Pelotas, no domingo. Serão oferecidos exames preventivos por sua equipe de saúde. Em Rio Grande acontece a 4ª Rústica dos Advogados. A prova vale como a 2ª etapa do Circuito Riograndino de Corridas. Os jogos são em parceria com o Sesc, OAB Rio Grande, e patrocínio da Ibbca Administradora de Benefícios.



Olheiro

Lais Ribeiro participou da Semana de Moda de Nova Iorque

JOY MODEL/DIVULGAÇÃO/JC

A top brasileira Lais Ribeiro brilhou na passarela do designer Phillip Plein, na Semana de Moda de Nova Iorque, vestindo look flúor e unhas com grafia de labaredas. Eleita entre as mais sexies do mundo, a piauiense segue em alta no mercado internacional. No próximo mês, Lais dará rasante no Brasil, onde prestigiará os desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro no Camarote Nº1, do qual foi eleita madrinha pelo terceiro ano consecutivo.