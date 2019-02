75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 07/02/2019.

Gustavo Paim, vice-prefeito, Mônica Leal, presidente da Câmara de Vereadores, e Nelson Marchezan, prefeito de Porto Alegre

/MARCELO G. RIBEIRO/JC

O prefeito Nelson Marchezan Júnior falou sobre o tema "Porto Alegre, responsabilidade de todos" na primeira reunião-almoço Menu POA de 2019, tendo como mediador Cezar Cidade Dias. A promoção realizada pela Associação Comercial de Porto Alegre lotou o Salão Nobre do Palácio do Comercio. Entre as presenças estiveram Paulo Afonso Pereira, presidente da ACPA, Humberto Ruga, Mônica Leal, presidente da CMPA, e secretários municipais, entre os quais Luciano Marcantonio e Luciano Alabarse.

Negócios

Dentro do ciclo Conexões de Negócios promovido pelo Jornal do Comércio, será realizado hoje o evento Cenário Digital, que terá como tema o Pacto Alegre, projeto colaborativo que busca tornar Porto Alegre uma referência internacional em inovação, empreendedorismo de alto impacto e qualidade de vida. Participam do debate Marciano Testa, Suzana Kakuta, Cesar Paz, Luis Villwock e Alexandre Horn.

Planeta Atlântida

Roberta Schaurich e Marcelo Repetto no festival de música que agitou a Atlântida

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Beleza

A Bella Hub, responsável por trazer famosos para desfiles de moda em Porto Alegre, cruzará as fronteiras gaúchas pela primeira vez em busca de novos talentos. Desembarca no próximo dia 15, na Associação Catarinense de Medicina em Florianópolis, com o evento Bella Summer e terá como convidado especial o ator Nícolas Prattes. Olheiros, produtores e fotógrafos de moda do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro farão a seleção.



Sui Rooftop

Taiane Meirelles Alfonsin e Guilherme Larsen da Cunha em noite festiva no Sui Rooftop

DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Turismo

A MGM Operadora confirmou participação no Festuris Gramado - Feira Internacional de Turismo, que ocorre de 7 a 10 de novembro. Com mais de 20 anos de atuação no mercado, a operadora é referência em pacotes de viagens nacionais e internacionais. Ela é participante há mais de 10 anos e a cada ano traz novidades e bons negócios para a feira, como destaca Marta Rossi, CEO fundadora do evento.

Leilão

Nicholas Bublitz, juntamente com os grupos Any S. Rerin e Clarinha Milman, da Na'Amat Pioneiras, promove, neste sábado, um leilão de arte na residência de Marcelo e Ceres Maltz Bins, em Atlântida. Os lotes, que serão apregoados por Marly Dischinger, incluem telas, tapetes orientais, cristais, porcelanas e pratarias. Parte da renda reverterá para a Na'Amat Pioneiras.

Caxias do Sul

Eron Rodrigues com Juliana Pulita, no sunset que reuniu gente bonita no Vint Offices Exposição, em Caxias do Sul

LUÍS HENRIQUE BISOL/DIVULGAÇÃO/JC

Múltiplas

Evandro de Azevedo Lima formou-se em Direito pela Pucrs. A comemoração acontece no próximo dia 16 de fevereiro, com festa reunindo familiares e amigos no 300 Cosmo Dining Room.

A QOD Barber Shop, localizada na 24 de Outubro, tem uma novidade: a barbearia agora conta com um espaço de leitura tão genuíno quanto o estilo da marca.

Torres também receberá o Projeto Verão da Caixa de Assistência dos Advogados do RS. Será neste sábado, com atividades esportivas e exames preventivos, que ocorrerão na Praça da Prainha.

A nova diretoria da Agas Jovem será empossada no dia 21 de fevereiro. A cerimônia será seguida de coquetel festivo no Dado Bier do Bourbon Country.