75

668314

2019-02-05 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 05/02/2019. Alterada em 05/02 às 01h00min Capital em foco

Capital em foco foto 1 Paulo Gasparotto, Sílvia Rachewsky Lemos e Paulo Kruse, presidente do Sindilojas

MARIANA CARLESSO/JC

O projeto Olhares únicos, iniciativa do Sindilojas Porto Alegre que convidou crianças da Fundação Pão dos Pobres para transmitirem o seu olhar sobre a Capital por meio de fotografias, se encerrou com um leilão na Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total. Paulo Gasparotto e Norton Fernandes leiloaram as obras que renderam mais de R$ 16 mil, revertidos integralmente para o trabalho da fundação. As imagens tiveram curadoria da fotógrafa Clarissa Londero e ilustram o calendário 2019 do Sindilojas.

Verão em POA

Em sua terceira edição de 2019, o Ora Felice estará no maior clima Canoas in Poa, quando o deck do Peppo Cucina recebe, nesta quinta-feira, convidados especiais para agitar o já tradicional

happy hour de verão. Os responsáveis pelas escolhas musicais serão o presidente da Acors (Associação de Colunistas Sociais do RS), Bebeto Azevedo, junto do consultor de vendas Thiago Soares e do DJ e produtor Rubens Fujimoto.

Teatro Negro

Apresentado em diversos países, o espetáculo Antologia - O original Teatro Negro de Praga volta ao Brasil após 20 anos. O nome desse tipo de obra ficou conhecido e foi popularizado na cidade de Praga, na República Checa, por utilizar a luz negra para criar imagens surreais e mágicas características da técnica. Em Porto Alegre, a apresentação será no dia 10 de fevereiro, no Teatro do Bourbon Country.

Literatura infantil

Depois de anos de sucesso na TV e no teatro, Pepita Rodriguez se dedica a outro tipo de arte. Ela lançou, no domingo passado, na Livraria Travessa, no Rio de Janeiro, o seu primeiro livro infantil, intitulado As aventuras de Pepitinha. A obra retrata a trajetória de uma menina, filha de imigrantes espanhóis, que, aos seis anos, chega ao Brasil na cidade de Penápolis, interior de São Paulo, e sonha em ser uma atriz.

Disney

A Orlando City Soccer School de Porto Alegre, inaugurada no Parque Esportivo da Pucrs no ano passado, estreia sua participação no Disney Cup, de 15 a 21 julho, em uma parceria com a agência de viagens Disney na Caixa. O pacote turístico tem como diferencial a participação na competição de futebol, no ESPN Wide World of Sports, além de uma série de atrações do Walt Disney World e visitação ao Orlando City Stadium.

Pallet Bar

Rodrigo Hoffmann, Camila Ribeiro e Rogerio Potter em noite animada no Pallet Bar, em Atlântida

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC





Múltiplas

No dia 12 de fevereiro, a cantora carioca Manni Moritz apresenta, na Sala Carlos Carvalho da Casa de Cultura Mario Quintana, o tributo Manni canta Amy, relembrando a saudosa cantora inglesa.

Nicholas Bublitz promoveu um leilão no litoral, desta vez, na Sapt, em Torres, no último fim de semana. Entre os lotes que foram apregoados, tapetes orientais, pratarias, pinturas e cristais.

Devido ao sucesso, a exposição fotográfica de Marius Tamosauskas, montada nas paredes do Café do Porto, foi prolongada por mais duas semanas e poderá ser visitada até 18 de fevereiro.

O novo conceito e cardápio do Duplex 312, que, agora, passa a se apresentar como steak house pub, serão apresentados em coquetel para convidados amanhã, no endereço da Comendador Caminha.



COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar Comentários Seja o primeiro a comentar esta notícia