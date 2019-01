75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 31/01/2019. Alterada em 31/01 às 01h00min Expansão

Fernando Duarte Martins com a arquiteta Paula Meneghel

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Depois do sucesso da pizzaria Amiche no complexo Ramblas, em Atlântida, o empresário Fernando Duarte Martins anunciou sua expansão para Porto Alegre. Ele agendou a data de 18 de março para a inauguração da unidade na Capital, que está sendo instalada na rua Anita Garibaldi. A arquiteta Paula Meneghel é a responsável pelo projeto que manterá o estilo descontraído da casa. O chef italiano Ivano Sommadosi seguirá no comando do forno, com as saborosas pizzas napolitanas.

Doação

Acontece hoje a solenidade de assinatura do protocolo de intenções que oficializará a doação de recursos para a construção da Emergência Pediátrica Elone Schneider Vontobel, no Hospital Moinhos de Vento. Depois de 15 anos sem inauguração de unidades similares, Porto Alegre ganhará um novo modelo de emergência pediátrica. Os empresários João, Ricardo e Rodrigo Vontobel recebem os convidados ao lado da direção do HMV.

Espetáculo

Perto do início das apresentações da companhia argentina Fuerza Bruta em Porto Alegre, a cidade já começa a se preparar para receber a mega-atração. Cerca de 100 pessoas estão trabalhando na construção de uma grande arena pop up, que foi desenvolvida especialmente para receber o espetáculo, que terá sessões de 13 a 24 de fevereiro na Capital. A tenda está sendo montada na área externa do Bourbon Shopping Wallig.

Musicalidade

João Bosco com Fernanda Eifler, do marketing do Hotel Araçá

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

Foi um sucesso o show de João Bosco sábado no Bali Hai, em Atlântida. Em formato intimista, com apenas voz e violão, ele manteve o público ligado em suas consagradas composições. O projeto Sons de Verão, produzido por Antonio Villeroy e com o apoio do Hotel Araçá, segue agitando a cena cultural no litoral. No dia 9 de fevereiro, quem se apresenta é Toquinho, e o encerramento será com a dupla Kleiton & Kledir, no dia 23 de fevereiro.

Sombras

Magna Sperb inaugura, no dia 5 de fevereiro, a exposição Magna Sperb/Pele e Sombra, no Margs, com curadoria de André Venzon. A mostra, que fica em cartaz até o dia 12 de maio, apresenta 15 esculturas em aço carbono oxidado. As peças são inspiradas em elementos orgânicos e artesanais, como tramas, redes, telas, panos, cipós, galhos, cascas, raízes, teias e ninhos.

Múltiplas

Henrique Nunes Jasper entre os pais Cármen Lúcia Nunes Jasper e Gilberto Jasper

/ITAMAR AGUIAR/DIVULGAÇÃO/JC

Henrique Nunes Jasper colou grau em Jornalismo na Famecos. Ele recebeu convidados e amigos na Sociedade Italiana, juntamente com os pais, Cármen Lúcia Nunes Jasper e Gilberto Jasper, ambos jornalistas.

O 300 Cosmo Dining Room promove hoje mais uma edição do projeto Drinks, sonidos y algo más. O som é da dupla que está fazendo o chão do 300 ferver, os DJs Tom e Thiago Matthias.

A quem disse, Berenice?, marca especialista em maquiagem, conta com mais uma loja no Rio Grande do Sul, inaugurando uma operação no Bourbon

Shopping São Leopoldo, a primeira nesta cidade.

Na próxima segunda-feira, dia 4, a Banda Saldanha promove em sua sede, no bairro Menino Deus, o lançamento do baile comemorativo aos seus 40 anos de fundação, que ocorre no dia 9 de março.