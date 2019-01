Deck feliz

75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Vida Social Edição impressa de 29/01/2019.

Luiz Jacintho Pilla com o DJ Julius Rigotto e Rejane Rigotto

MARIANA CARLESSO/JC

Eduardo Bins Ely

O segundo happy hour do Ora Felice 2019 agitou o deck do Peppo Cucina na última quinta-feira. Os convidados que comandaram as escolhas musicais da noite foram o DJ Julius Rigotto, o publisher da WE Magazine, Luiz Jacintho Pilla, e este colunista. O projeto Ora Felice já tem 10 anos e faz parte do calendário de verão da Capital, com edições quinzenais, nas quintas-feiras. A próxima já está marcada para o dia 7 de fevereiro. Carpe Vinum, Puklavec Family e L'aretuseo apoiam o evento.

Marcantes

A pesquisa Marcas de Quem Decide, que mede a lembrança e a preferência de empresários, gestores e altos executivos, chega à sua 21ª edição conectando-se ao mundo da inovação. Todo o conceito por trás da edição deste ano baseia-se em inovações reais do nosso mercado e como elas impactam a vida e os negócios, passando por assuntos como gestão, carreira, indústria, serviços, tecnologia e sustentabilidade. A apresentação dos resultados será no 12 de março, no Teatro do Sesi.

Abstrato

Angela Zaffari junto a uma de suas novas telas

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Amanhã será realizada a aula que encerra o Curso de Verão promovido pelo Atelier Lou Borghetti. O tema será Como pintar o abstrato, com vídeo ilustrativo da arte do natural ao abstrato e exercícios de abstração. A programação dos encontros contou, na segunda e na terceira aulas, com a presença de Paulo Amaral pintando e explicando suas técnicas de perspectiva. Entre os participantes estão Angela Zaffari, Vera Colombi, Silvia Azevedo, Evandro Azevedo, Magda Ellwanger e Lygia Vasconcelos.

Beneficente

Paulo Gasparotto comanda, esta noite, o leilão das fotografias feitas pelas crianças da Fundação Pão dos Pobres e que estão na exposição Olhares únicos, no Shopping Total, numa realização do Sindilojas Porto Alegre. O evento será na Cantina Famiglia Facin, com renda revertida para a Fundação. Gasparotto e a curadora do projeto, Clarissa Londero, doarão seus cachês para a instituição.

40 graus

Muita informação e as principais inovações tecnológicas aplicadas à produção e varejo de calçados e acessórios são o atrativo do Papo 40 Graus. O evento é parte da agenda da 40 Graus - Feira de Calçados e Acessórios, que pela primeira vez será realizada no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba, de 4 a 6 de fevereiro. As novidades no varejo em 2019 abrem a programação, em palestra do estilista Walter Rodrigues.

múltiplas

Será inaugurado amanhã, no Centro de Canela, um novo empreendimento e ponto turístico, o Estação Campos de Canella. Trata-se de um espaço gastronômico e cultural, instalado na antiga ferroviária.

A nutricionista Vanessa Leite recebe grupo de amigas, nesta sexta-feira, para o chá de fraldas da pequena Julieta. O encontro será no Hotel Colline de France, em Gramado.

O Mercado Chic Boutique, com curadoria de Lulu Alberti, está instalado no Monte Bello Lounge, na avenida Beira Mar, em Torres, durante verão, com 34 marcas autorais, drinks e comidinhas.

Carminha e Hans Peter celebram suas Bodas de Ouro, ao lado dos filhos, netos e bisnetos, com uma missa de ação de graças, nesta quinta-feira, às 19h, na Igreja São José.