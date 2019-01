75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Fitness

Luiz Flaviano Feijó, Rafael Schneider e Paulo Afonso Feijó, diretores da franquia Bodytech no Estado



A Bodytech Company inaugurou sua segunda academia em Porto Alegre, a Bodytech Iguatemi, com dois eventos. Um brunch pela manhã, no qual os diretores apresentaram os amplos espaços da academia para a imprensa e influenciadores, e, à noite, um coquetel para convidados. Os diretores da rede, Dudu Netto e Marcelo Vianna, estiveram nos eventos. Uma das atrações do coquetel foi a DJ mirim Rivka, que mostrou seu talento no set list de música eletrônica.

Camarote na Sapucaí

Começou a contagem regressiva para o Carnaval 2019, e um espaço diferenciado promete ser o point do agito na Marquês de Sapucaí. O francês quase carioca Alexis de Vaulx inova, como sempre, e, com todo seu savoir faire, traz novidades com emoção e tecnologia ao seu já aclamado Camarote Corporativo Incentivo Brasil, presente no sambódromo desde 2010. Quem assina a identidade visual, que, neste ano, terá o tema A Energia de Um Novo Tempo, é o designer Hans Donner.



Floripa

A Posh recebe, nesta sexta-feira, uma festa assinada pela marca de conhaque Hennessy. A noite em Jurerê Internacional, em Florianópolis, terá apresentação do DJ sueco Sylvain Armand. Também tocam na festa o super duo brasileiro Jetlag, formado por Paulo Velloso e Thiago Mansur, e o DJ Ro Trombini. O público da Posh terá diversas experiências em torno da famosa marca, incluindo um welcome drink. A noite terá uma sessão de live painting com o artista plástico Paulo Ricardo Campos.

Carla Fernanda em tarde festiva no Cafe de La Musique Floripa, em Jurerê Internacional



Museu

O Museu Julio de Castilhos, o mais antigo do Estado, completa 116 anos, na próxima quarta-feira, dia 30. Para celebrar a data, será realizada uma visita guiada às salas expositivas e ao famoso quarto do ex-governador e um recital de piano com Antonio Augusto Medeiros Albuquerque. Durante a visita noturna, o público pode conhecer o acervo distribuído em salas de exposição permanente, classificadas de acordo com o tema.

Olheiro

Anderson Baumgartner, da Way Model, com a top Carol Trentini



Responsável pela carreira de modelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio, Marlon Teixeira e Candice Swanepoel, o empresário Anderson Baumgartner, da Way Model, lança, neste mês, o The Model Way 2019 - seleção nacional em busca de novos talentos para o mercado da moda e da publicidade. E todos os perfis são bem-vindos, não sendo requisitado nenhum tipo de medida, como altura ou peso.