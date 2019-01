75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 21/01/2019. Alterada em 21/01 às 01h00min Nova gestão

Pedro Alfonsin, presidente da CAA-RS; Claudio Lamachia. presidente nacional da OAB; e Ricardo Breier, presidente da OAB-RS

O Teatro do Bourbon Country foi cenário para a sessão solene de posse da diretoria da OAB-RS para o triênio 2019/2021, liderada por Ricardo Breier. Também foram empossados os conselheiros federais e estaduais da OAB-RS e a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-RS), liderada por Pedro Zanette Alfonsin. A solenidade contou com a presença do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, do deputado Tiago Simon, representando a Assembleia Legislativa, do desembargador Túlio de Oliveira Martins, do procurador-geral de Justiça do Estado, Fabiano Dallazen, do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, entre outras autoridades.

Moinhos

Depois de ser cancelado em função da previsão de chuva, o Festival AME Moinhos, organizado pela Associação dos Moradores e Empresários do Moinhos de Vento, tem nova data e local para acontecer: amanhã, às 19h30min, no Pátio Ivo Rizzo. A organização planeja um fim de tarde agradável com um concerto pocket da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, que é beneficiada pelo evento.

Noivas

Para auxiliar os pombinhos que buscam os melhores fornecedores e condições para o mágico dia do casamento, a Mostra Noivas se prepara para sua 7ª edição, que deve acontecer entre os dias 25 e 28 de abril no Centro de Eventos do BarraShoppingSul. Maior evento do segmento da Região Sul do Brasil, restam poucas vagas para expositores que quiserem apresentar seu trabalho, que promete mais um ano de sucesso.

Margs

Ana Aita e Ana Zavadil no bate-papo sobre a exposição de Denise Haesbaert no Margs

múltiplas

Esta noite acontece mais uma edição do Jazzy Moments, no Dry Drinks & Moments, projeto assinado pela Plymouth. O som da noite será de Camila Toledo, que fará um tributo a Billie Holiday.

Abre amanhã, no Café do Porto, exposição fotográfica de Marius Tamosauskas, lituano que reside em Porto Alegre. Ele apresenta seus registros que refletem a conexão dos seres com o mundo.

Neste sábado, rola na beira da praia, em Atlântida, o #Futpraia, jogo com nomes consagrados do futebol gaúcho. O evento é promovido pela Gang e Lapan Comunicação com apoio da prefeitura de Xangri-Lá.

A professora Rosana de Moraes, que atua há mais de vinte anos no mercado de luxo, ministra de hoje até quinta-feira, o curso inédito Marketing de Luxo e Premium, na ESPM Sul.