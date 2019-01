75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 18/01/2019. Alterada em 18/01 às 01h00min Leilão no Litoral

festival de verão

Nicholas Bublitz, em parceria com a leiloeira Marly Marensi Dischinger, promoveu um movimentado leilão de arte, tapetes orientais, cristais, porcelanas e pratarias na Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida. Laura Fett, diretora cultural da Saba, marcou presença. O marchand seguirá com uma série de leilões no litoral gaúcho. Neste sábado, o evento será no condomínio Ventura Club, em Xangri-Lá. Bublitz ainda leva os leilões para Cassino e Torres.



Boa música

Ed Motta com Antonio Villeroy no projeto Sons de Verão, no Bali Hai

Ed Motta foi a primeira atração do projeto Sons de Verão, que apresenta shows em formato intimista, capitaneado por Antonio Villeroy, no Bali Hai, em Atlântida. Com seu estilo já enraizado no funk/soul, com influências de jazz, bossa nova, reggae, rock, Motta encantou o público. O projeto segue no dia 26 de janeiro com João Bosco, 9 de fevereiro com Toquinho e encerra com a dupla Kleiton & Kledir, no dia 23 de fevereiro.



Paella

Será neste sábado a tradicional Paella de Verão da Savarauto, no Ramblas by Roubadinhas, em Atlântida. O chef Jorge Aita assina o prato e as sobremesas são do pâtissier Diego Andino. Tudo harmonizado com os espumantes da Maison Forestier. O Café Savarauto by Diego Andino funciona de quarta a domingo durante todo verão. O espaço tem apoio da Chocolates Callebaut, Italbraz Frutas Especiais e Colmeia Container.

Luxo em Gramado

O II Fórum Sul-Americano do Negócio do Luxo - Onne Luxo Gramado 2019, será lançado com um coquetel para a imprensa e convidados no dia 31 de janeiro, no Hotel Saint Andrews Mountain. Na ocasião, marcando os cinco anos de publicação, a revista Onne&Only lança sua décima edição, que é comemorativa e traz na capa uma ilustração exclusiva do artista e designer gráfico Hans Donner

Olheiro

Leonardo Dieter na passarela para Dolce & Gabbana, em Milão

O modelo gaúcho Leonardo Dieter desfilou a coleção inverno 2019/2020 da grife Dolce & Gabbana na Semana de Moda de Milão. Leonardo, que tem 20 anos, também fez as fotos da campanha da grife de Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Ele integra o cast das agências Canvas e Why Not Models e segue em temporada de desfiles na Europa. Seu próximo destino é Londres.



Geraldo Birmann e Julia Orsini na pizzaria Amiche, em Atlântida

