75

665019

2019-01-14 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 14/01/2019. Alterada em 14/01 às 01h00min Noite de jazz

João Pedro Fagundes e Rodrigo Dutra Vila comandam o Dry Moments & Drinks

MARIANA CARLESSO/JC

O Dry Moments & Drinks promoveu a primeira edição do ano de seu projeto de jazz ao vivo. Em uma noite assinada pela Plymouth, um dos gins da coquetelaria clássica, o bar apresentou versões impecáveis de Dry Martini, Negroni e Gimlet ao som do quarteto formado por Conrado Pecoits (piano), Marquinhos Fê (bateria), Luciano de León (baixo acústico) e Ricardo Seffner (voz), para formar a All That Jazz. No repertório standards de jazz, como Nat King Cole, Cole Porter e Billie Holliday.

Calçados

A marca de sapatos femininos gaúcha Anzetutto, marca presença na 46ª edição da Feira Internacional de Calçados, Artefatos de Couro e Acessórios de Moda - a Couromoda, que se inicia hoje e vai até quinta-feira, em São Paulo. Sinônimo de elegância com o toque inconfundível do estilo italiano, a grife apresentará a coleção Winter 2019, evidenciando ao máximo a exuberância e requinte característicos de suas criações.

Surf música

Acontece amanhã a segunda edição do projeto Terças Outside, no Royal Black Pub, da Dado Bier Bourbon Country. O DJ Guno Santos e a banda Paradise Sessions, embalam a noite com surf music e reggae. Mesclando acordes de reggae com a batida do rock, a Paradise teve seu primeiro álbum Cubo, lançado em 2015. Pepsi Twist Land/2016 e Planeta Atlântida/2017 foram alguns dos eventos musicais em que a banda marcou presença.

Café do Porto



MARIANA CARLESSO/JC

Cacaia Bestetti com Felipe Caringi, que organizou exposição de arte no Café do Porto



Atlântida

Pedro Beria e Vanessa Pilz na pizzaria Amiche em Atlântida

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Pedro Beria e Vanessa Pilz na pizzaria Amiche em Atlântida

múltiplas

Giovanna Scarpelini e Bibiana Loureiro na Consuela's

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Para quem fica em Porto Alegre uma boa dica é o Consuela's, na Galeria Champs Elysées. Panchos e brownies são a especialidade da casa, liderada por Bibiana Loureiro, que reúne nomes conhecidos no happy hour.

É cada vez maior o número de pessoas que buscam alimentos saudáveis. Pensando nisso, o Praia de Belas dá continuidade, este ano, a sua Feira Orgânica, todas as quintas-feiras, das 15h às 20h.

O primeiro evento do Tour Gastronômico ViaVida de 2019 será nesta quarta-feira no Le Grand Burger. Será doado parte da renda do dia para a Pousada Solidariedade, mantida pela ONG pró-doações e transplantes.

A banda Roda Viva apresenta o show Canta Chico nesta quinta-feira, no Espaço 373. O grupo vocal/instrumental vem atraindo um público jovem e interessado na obra do cantor e compositor Chico Buarque.