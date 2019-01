75

664394

2019-01-09 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 09/01/2019. Alterada em 09/01 às 01h00min Festa do branco

Fernanda e Dody Sirena recepcionaram os convidados em sua residência

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Fernanda e Dody Sirena promoveram uma das mais animadas festas da temporada social em Atlântida. Reeditaram, depois de oito anos, a Festa do Branco, recebendo grupo de convidados nos jardins de sua residência na orla, juntamente com os filhos Matheus e Mariana Sirena, que lideravam o grupo jovem. Matheus também foi o DJ que abriu a pista de dança, seguido da atração surpresa da noite. O show de Naninha e seu conjunto, que fazem sucesso no Bar da Brahma, em São Paulo. A tradicional foto das "dinos" - modelos e manequins que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990 em Porto Alegre - foi um dos pontos altos da noite.

Réveillon

O judoca Flávio do Canto passou o Réveillon em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte

AUGUSTO MESTIERI/DIVULGAÇÃO/JC

O judoca Flávio do Canto passou o Réveillon em Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte

Pick-ups

Acontece amanhã a primeira edição da Quinta Inside no Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country. O projeto com os DJs Mari Kruger e Ozzone acontecerá toda às quintas-feiras de janeiro. Mari Kruger é residente da Privilège Xangri-Lá, com sets irreverentes e cheios de energia. Já o DJ André Ozzone, há seis anos é o residente aos sábados no Club688, em Porto Alegre, onde apresenta novas tendências sonoras.

Plástica

O procedimento cirúrgico Nanofat é uma novidade na área da cirurgia plástica que promove o rejuvenescimento da pele por fornecer células tronco e fatores de crescimento retirado de células vivas. O cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Alberto Hodara está aplicando o método, que trouxe da Bélgica. O resultado é um rejuvenescimento da pele ao redor de 10 anos, melhorando pele do rosto, pescoço, colo, braços, pernas e mãos.

Arte no Litoral

Um dos mais tradicionais espaços de arte de Porto Alegre vai realizar diversas atividades no Litoral. A programação da Bublitz Galeria de Arte inicia amanhã, com a palestra de Nicholas Bublitz sobre Investimento em Arte e Tapetes Orientais - História e Curiosidades, na Saba, em Atlântida. Ela segue com leilões e exposições de arte, tapetes orientais, cristais e porcelanas em Xangri-Lá, Cassino, Atlântida e Torres, até o dia 9 de fevereiro. O primeiro leilão será neste sábado, também na Saba.

Múltiplas

O aniversário Acir Inda vai motivar encontro festivo, hoje, no Espaço Gourmet da Leopoldina Juvenil. Acir é uma das figuras simpáticas nas quadras do clube integrando o seu ranking de tenistas.

A Gravura Galeria de Arte promove, hoje, o almoço de premiação do Programa de Fidelidade 2018, no Don Pallesi Ristorante, no Radisson Hotel, com seus parceiros mais presentes no último ano.

Os hotéis Casa da Montanha estão oferecendo a quarta diária grátis para clientes que fizerem reservas de, no mínimo, três diárias, em qualquer unidade da rede de Gramado ou Cambará do Sul.

O Lorita Restaurante, liderado pela chef Roberta Horn Gomes, é um reduto também da boa música. Amanhã a atração é jazz, com o trio formado por Conrado Pecoits, Edu Saffi e Bruno Braga.