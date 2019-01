75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 02/01/2019. Alterada em 02/01 às 00h43min Formatura

Formando Aloir Neri de Oliveira Júnior entre as irmãs Mayara e Thairine Reis de Oliveira

SILAS ABREU/DIVULGAÇÃO/JC

Após seis anos de estudos pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Tubarão, o caxiense Aloir Neri de Oliveira Júnior graduou-se em Medicina. Ele é filho do médico ortopedista da seleção brasileira de futsal, Aloir Neri de Oliveira, e de Maria Lúcia Triches dos Reis de Oliveira. A recepção aos convidados teve organização de Flora Magnabosco e Marcele Pulita, no Clube Juvenil, em Caxias do Sul. Entre as presenças, o técnico da seleção brasileira, Adenor Bachi, o Tite. Tite e a mulher Rosmari prestigiaram a formatura de Aloir de Oliveira Júnior

Sustentabilidade

Porto Alegre sedia, de 5 a 7 de abril, a 4ª edição da Virada Sustentável, abordando saúde e bem-estar, redução das desigualdades sociais, consumo consciente, igualdade de gêneros e mudanças climáticas. O festival terá mais de 100 atrações e atividades simultaneamente em diversos locais e em quatro Ecopontos principais: Casa de Cultura Mario Quintana, Vila Flores, Redenção e Praça Júlio Mesquita, em frente ao Gasômetro.



Ora Felice

O Ora Felice, projeto de verão do restaurante Peppo Cucina, comemora 10 anos de sucesso na capital e volta em 2019 para mais uma edição. O evento conta com a presença de personalidades conhecidas na cena cultural da cidade para comandar as escolhas musicais em cada encontro. O primeiro happy hour acontece dia 10 de janeiro, no Deck do Peppo, e o DJ Lê Araújo e o saxofonista Vini Netto são as atrações que abrem a temporada. O evento tem patrocínio de Carpe Vinum, Puklavec Family e L'aretuseo.

Circulação

O espetáculo de dança contemporânea Tão longe, tão perto, tão perto, tão... que tem como intérpretes criadoras as bailarinas Viviane Lencina e Renata de Lélis, com direção de Eva Schul, comemora seus 10 anos. A trupe sairá em circulação pelo interior do Estado no primeiro semestre de 2019. As apresentações serão em Santa Maria, Bagé, Pelotas e Caxias do Sul. O projeto foi contemplado pelo FAC - Fundo de Apoio à Cultura/RS.

Beach Club

Arthur Mello e Gabriel Medina no 300 Cosmo Beach Club

/ARTHUR PRADO/DIVULGAÇÃO/JC

O 300 Cosmo Beach Club, em Jurerê Internacional, tem sido palco e desfile de gente bonita e famosos que curtem o verão em Santa Catarina. O ídolo brasileiro e recém-bicampeão mundial de surf, Gabriel Medina, comemorou seu aniversário lá, coroando a primeira edição da Backxtage 300. Personalidades como Minotauro, Romário, Arthur Mello e Reynaldo Gianechini marcaram presença. O amigo e também sócio do 300, Rodrigo Bili esteve com ídolo no Havaí e acertou a sua ida a Jurerê. Reynaldo Gianechini conferiu festa de aniversário de Gabriel Medina

Camila Solano e Andréa Pinto de Só no lançamento do Anuário Visual&Design, no Juvenil

/MARIANA CARLESSO/JC