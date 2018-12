75

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 27/12/2018. 92 anos do Iargs

Eduardo Cunha da Costa com Sulamita Santos Cabral, presidente do Iargs, e o desembargador Eduardo Delgado

Sulamita Santos Cabral, recentemente reeleita para mais um mandato para a presidência do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, foi a anfitriã do jantar comemorativo aos 92 anos da instituição. O evento ocorreu no Hotel Plaza São Rafael e contou com a presença de autoridades ligadas ao Direito e ao Judiciário. O presidente nacional da OAB, Cláudio Pacheco Prates Lamachia, foi o grande homenageado da noite, na qual tomou posse a nova diretoria.

Rio de Janeiro

Os sócios Marcelo Tovo e João de Lucena começam 2019 em grande estilo, com o lançamento da 10ª edição da Revista Onne&Only no Rio de Janeiro. O evento será no dia 22 de janeiro, no Pesqueiro Gastro Beach, na Barra da Tijuca, e contará com a presença do designer Hans Donner, que assina a ilustração da capa da revista e é o entrevistado desta edição. Na ocasião será apresentado o Fórum Onne Luxo Gramado 2019 e o Especial Rio de Janeiro.

Grandes shows

A DC Set Promoções encerra 2018 já de olho em 2019. No início de dezembro, Roberto Carlos voltou a Porto Alegre com um show emocionante, na Arena do Grêmio. No ano que vem, a produtora traz Ed Sheeran para uma apresentação de sua atual turnê, Divide. O britânico se apresenta também na Arena do Grêmio, dia 17 de fevereiro. Restam poucos ingressos, que estão à venda no site da Live Pass e na loja Spirito Santo do Moinhos Shopping.

Casamento

Marcelo Borges Rodrigues e Rebeca Pereira casaram-se na Paróquia Santa Teresinha e brindaram com festa na Leopoldina Juvenil

Jurerê

Neste verão, o badalado restaurante Aragon desembarca pela primeira vez em Jurerê Internacional. A label paulistana, que já é conhecida em todo País e também famosa pelas operações em Trancoso na Bahia, Hotel Villas de Aragon e seu Beach Club - Aragon Playa, se uniu ao 300 Cosmo Beach Club e vai assumir o deque em frente ao mar. Uma das atrações são os drinks do barman Mestre Derivan. Promete ser sensação no verão catarinense.

Pelotas

De 14 a 25 de janeiro, o Rio Grande do Sul recebe novamente um dos maiores eventos de música de concerto da América Latina, o 9º Festival Internacional Sesc de Música. Durante duas semanas, serão oferecidos em Pelotas 60 espetáculos gratuitos, entre concertos, recitais e apresentações na comunidade. A expectativa é reunir cerca de 500 profissionais da música, entre professores, alunos, músicos e técnicos.

múltiplas

Cláudia e Pedro Bartelle curtem o feriadão em Punta del Este. O Réveillon eles passam na festa New Years Eve, no Fasano Las Piedras. A noite terá animação dos DJs Marina Diniz, Michel Saad e Guy Gerber.

A Cantina Famiglia Facin, no Shopping Total, recebeu três distinções em eventos que homenageiam os melhores representantes da gastronomia de Porto Alegre, entre eles, o da Revista Sabores do Sul.

Paulo Amaral foi convidado pelo ministro Osmar Terra a assumir a presidência do Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), com sede em Brasília. Deixa o Margs após três profícuas gestões intercaladas.

A Vinho e Arte promove hoje no restaurante Koh Pee Pee mais uma edição do projeto Thai & Wine. O jantar harmonizado conta com o espumante rosé Maysa criado pela Villa Matarazzo em homenagem à cantora.