2018-12-24 01:00:00

Eduardo Bins Ely

Vida Social

acontece Edição impressa de 24/12/2018. José Ignácio

Sandra Echeverria, Leila Bortoncello e Zuleika Pinto Ribeiro

/MARIANA CARLESSO/JC

Leila Bortoncello abriu os salões de sua bela residência no bairro Três Figueiras para o coquetel da coleção José Ignácio da marca de roupas Faro9, que é liderada por Julia Jardim Tellechea Nahas e Maria Fernanda Brandi. Inspiradas no conceito city-beach de José Ignácio, no Uruguai, as gaúchas lançaram uma coleção especial em linho 100% para o verão. A aceitação foi tamanha que elas praticamente comercializaram todo o preview. Novas e exclusivas coleções serão lançadas ao longo de 2019. O elegante coquetel foi organizado por Bettina Becker.

Paulo Afonso Pereira, presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, com Humberto Ruga na comemoração de final de ano da ACPA

/LUIS VENTURA/ACPA/DIVULGAÇÃO/JC

Feliz Natal

Christina Gadret Jardim e Marcos Vasconcelos Jardim com os filhos Felipe e Martina Gadret Jardim

/VINICIUS LUZ/DIVULGAÇÃO/JC

Através da foto de Christina Gadret Jardim e Marcos Vasconcelos Jardim com os filhos Felipe e Martina Gadret Jardim, a coluna deseja um fraterno e feliz Natal a todos os leitores do Jornal do Comércio. A época é de renovação e de muita paz nos corações. Christina e Marcos vão passar o Natal e o Réveillon em Punta del Este com os familiares Betina e Luiz Paulo Jardim mais Julia Jardim e Thiago Reali, também com seus filhos.



Beach club

O Cafe de La Musique, beach club inspirado nos balneários europeus, reduto dos habitués de Jurerê Internacional, anunciou a programação do verão, que inclui os já tradicionais Sunsets, apresentações nacionais e a presença de DJs vindos da Europa, Ásia e América do Norte, como Guy Gerber, Michael Canitrot, Melanie Ribbe, Pete ThaZouk e Leo Lanvin. Jetlag (31/12), Make U Sweat (19/1) e Banda Eva (20/1) são algumas das atrações nacionais que vão agitar o espaço em Florianópolis.

Gramado

O Abba The History faz show em Gramado dias 27, 29 e 30 de dezembro, na Faurgs, com participação da Orquestra de Câmara de Gramado. O grupo foi formado em 2013 para comemorar, no ano seguinte, o aniversário de 40 anos da banda sueca e sua vitória com a canção Waterloo no Festival Eurovision. Desde então se tornou um fenômeno, se apresentando em mais de 200 cidades.



múltiplas

A ceia de Natal do Sheraton terá cardápio especial do chef Mauro Sousa, com pratos típicos da data. E o clima da noite será dado pela apresentação do cantor Ricardo Seffner e do pianista Ras Vicente.

Neste mês de dezembro o Koori Sushi, dos sócios Leonardo Vidal, André Ferrari, Pedro Leal, Thiago Granna e Daniel Volcan, abre sua mais nova operação localizada na Nilo Peçanha.

A exposição Imagens do (In)Consciente, do artista Paulo Hoffmeister Neto, pode ser conferida até este sábado no terceiro andar do Moinhos Shopping. A curadoria é de Cézar Prestes.

O Galangal Porto Alegre, que foi eleito o restaurante revelação 2018 pela revista Sabores do Sul, dá uma pausa esta semana e volta a atender no dia 2 de janeiro, na rua Dona Laura, 196.