75

661579

2018-12-18 01:00:00

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 18/12/2018. Alterada em 18/12 às 01h00min Mérito Lojista

MARIANA CARLESSO/JC

Eduardo Bins Ely

A entrega do Prêmio Mérito Lojista, promovida pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS teve por cenário o salão principal da Leopoldina Juvenil. A distinção reconhece empresas e personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do varejo ao longo do ano. Entre os agraciados estiveram: Giovanni Tumelero, diretor de operações do Jornal do Comércio, Gilberto Petry, presidente da Fiergs, Luis Carlos Heinze, senador eleito pelo RS, Claudio Sefferin e Daniel Coelho, diretores da Life Day Saúde, Luciano Hang, presidente das Lojas Havan, Paulo Kruse, presidente do Sindilojas Porto Alegre, Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e Luciano Zuco (PSL), deputado estadual mais votado em 2018.

Concerto no Parcão

Uma tradição de final de ano em Porto Alegre, o Concerto Comunitário Zaffari tem como convidada a cantora Fafá de Belém, e acontece neste sábado, no Parcão. Na apresentação, com regência do maestro Evandro Matté, a cantora paraense apresentará seus grandes sucessos. O espetáculo contará com a participação do Ballet Vera Bublitz, Canoas Coletivo de Dança, Coral Allegro, Coral Adufrgs e o Coral Unisinos.

Aniversário

Nesta quinta-feira, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (Iargs) festeja seus 92 anos de existência com sessão solene seguida por jantar no Hotel Plaza São Rafael. Claudio Lamachia, seu associado e presidente da OAB nacional, será o homenageado da noite. Recentemente reconduzida à presidência do instituto, Sulamita Santos Cabral, estará no comando da recepção, que solicita traje passeio completo.

Empreendedorismo na Dado bier



JANA BRANDOLT/DIVULGAÇÃO/JC

César Garcia, da Auxiliadora Predial, e Mathias Kisslinger Rodrigues, do Fundo de Investimento Imobiliário da Phorbis, falaram sobre empreendedorismo na Dado Bier do Bourbon Country

Fundação Pablo Atchugarry

Walter Saraiva Wilms e Julia Teixeira Coufal Wilms na Fundação Pablo Atchugarry em Miami

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Walter Saraiva Wilms e Julia Teixeira Coufal Wilms na Fundação Pablo Atchugarry em Miami

Temporada fashion

Para o verão 2019 a Summer Store St. Trois contará com a participação de Renata Busnello com peças do designer de joias Adalberto Amorim. A loja de Gabriela Trois em Atlântida abrirá neste sábado e permanece até meados de março, no espaço Al Mare, na avenida Paraguassú. Outros parceiros fashion e de decoração também estarão na maison e estão programando uma abertura oficial para o segundo sábado de janeiro.

Múltiplas

Mal passou a terceira edição do debut na Casa NTX e, pasmem, as 25 vagas disponibilizadas para a edição de 2019 já estão totalmente preenchidas. Ponto para Bettina Becker e Nora Teixeira.

A hamburgueria artesanal The Black Beef inaugura, nesta quinta-feira, unidade em Gramado. A marca aposta no conceito fast casual, onde o cliente faz o pedido no balcão.

Em seu primeiro ano de atividades o Thai Mee foi contemplado com o Prêmio Sabores do Sul 2018, na categoria Melhor Cozinha Tailandesa de Porto Alegre. A premiação ocorreu na Casa Vetro.

Nesta quinta-feira, a banda First Aid, juntamente com Fernando Noronha, fará um show em benefício da Casa de Apoio Madre Ana da Santa Casa de Misericórdia, no Sgt. Peppers.