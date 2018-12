Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 05/12/2018. Alterada em 05/12 às 01h00min Ferro e voile

MARIANA CARLESSO/JC

Amigos e admiradores abraçaram Denise Iserhard Haesbaert pela abertura de sua exposição no Margs. Com curadoria de Ana Zavadil, as salas Pedro Weingarter e Galeria Angelo Guido foram preenchidas pelos trabalhos que misturam com sabedoria a rudeza do ferro exposto à natureza ao delicado voile. Até 10 de fevereiro será possível visitar o conjunto das sempre instigantes obras da artista.

Múltiplas

Otelio Drebes recebe os finalistas do prêmio Fala, Professor! no final da tarde de hoje no Clube do Comércio de São Jerônimo, cidade onde nasceu o grupo Lebes, o qual dirige.

Francisco Squeff Nora e Carlos Geraldo Coelho serão os novos presidente e vice-presidente, respectivamente, do Porto Alegre Country Clube. Responderão pela próxima gestão, 2019-2020.

Nesta sexta-feira, a CMPC Celulose Riograndense realiza almoço de encerramento do ano no Sheraton Porto Alegre. Mauricio Harger, diretor-geral da companhia, será o anfitrião.

Miréia Borges comemora 11 anos no mercado digital recebendo amigos hoje no restaurante Peppo Cucina para happy hour. O foco de seu trabalho são as gerações que ultrapassaram os 60 anos.

Top 100

As comemorações em torno dos 16 anos da Terrunyo Wine Store em Porto Alegre culminaram com a apresentação do chileno Don Melchor 2015, da Concha y Toro, considerado um dos melhores cem vinhos do mundo, feita pelo enólogo Enrique Tirado. O rótulo ganhou espaço próprio na matriz da loja, com garrafas de diferentes safras. Solícito, o enólogo distribuiu autógrafos a seus admiradores nos rótulos de Don Melchor. Enólogo Enrique Tirado com Rogério Concli, da Terrunyo Respnsável pela Concha y toro, Sebastian Frasser acompanhou o lançamento da Don Melchor

Tarsila

A sobrinha-neta da autora do emblemático Abaporu estará amanhã no Instituto Ling para falar sobre vida e obra do expoente feminino do movimento antropofágico da década de 1920. Tarsilinha do Amaral vem a convite do Grupo Ahava, da Na'Mat Pioneiras Porto Alegre. O evento terá venda de réplicas de obras de Tarsila do Amaral e também do arquiteto e artista plástico carioca Benjamin Rothstein em canvas, numeradas e assinadas, com arrecadação destinada às obras benemerentes da entidade.

Debate

Atualidades e desafios da administração judicial estarão em pauta no encontro promovido pela Turnaround Management Association Brasil (TMA), que se realiza em 12 de dezembro no Trend Corporate, em Porto Alegre. O café da manhã terá participação dos juízes Daniel Cárnio Costa, Eliziana Perez e Fernanda Pinheiro Tractenberg, e dos advogados João Pedro Scalzilli e Rafael Brizola Marques, este, moderador das conversas.

Fellini

Como não extasiar-se com a lembrança de Marcello Mastroianni contracenando com Claudia Cardinale e Anouk Aimée, embalado pela impagável trilha de Nino Rota? Amanhã será oportunidade de rever Oito e Meio na última edição do ano do projeto Meu Filme Favorito. Depois da exibição, Roger Lerina e Vitor Ramil falam sobre as muitas nuances da obra do imortal mestre italiano Federico Fellini.