Edição impressa de 04/12/2018. Alterada em 04/12 às 01h00min Câmara alemã

Na reunião-almoço, entre Eduardo Logemann e Aurélio Pavinato, a empresária Ingrid Saur, de Panambi

Foi recheada de bons números a apresentação de Eduardo Logemann em reunião da Câmara Brasil-Alemanha no RS, acompanhado pelo diretor-presidente da SLC Agrícola, Aurélio Pavinato. As palmas foram divididas entre o palestrante e o ex-diretor executivo da Câmara, Valmor Kerber, que aniversariava na ocasião. Na próxima reunião-almoço, no dia 13 de dezembro, quem fala sobre empreendedorismo é Aline Eggers Bagatini. Ela representa a quarta geração da família à frente da Fruki de Lajeado.

Retratos da cidade

Vem aí mais uma fornada com 60 peças de roupas e itens de decoração com imagens da Capital captadas por Chico Lisboa para sua Pano Pop. Ao lado da sócia, Simone Martins, ele apresenta a coleção cápsula, toda made in Porto Alegre, da concepção à finalização, no final da tarde desta terça-feira (4), na própria loja, que fica na Fernandes Vieira. Recortes do Centro Histórico, da orla do Guaíba, dos parques da cidade e do Bom Fim estampam os itens.



Atlântida

A temporada praiana se aproxima, e as novidades são bem-vindas. Uma delas atende por Amiche e leva à Atlântida o modo napolitano de fazer pizza. A inauguração será neste sábado (8), na Avenida Central, e vai funcionar durante o dia e à noite. A casa é de Fernando Martins, ex-Pallet Bar, e tem cardápio criado pelo chef Ivano Sommadossi, trentino importado para garantir pizzas com legítimo sabor italiano.



Aniversário

Eduardo Conill, entre Maria Thereza Albuquerque e Letícia Albuquerque de Lorenzi, comemorou seu aniversário no restaurante Tartare

Aniversário II

Alice Shan e Maria Thereza Druck Bastide participaram do almoço festivo em torno do colunista

Fuerza bruta

O espetáculo Fuerza Bruta estará em cartaz no Enjoy Punta del Este de 18 de dezembro a 3 de fevereiro, sendo uma razão a mais para dar pelo menos um pulo ao balneário uruguaio. O megaespetáculo tem efeitos visuais, cenografia de grandes dimensões, artistas suspensos no ar e participação do público. Criação do argentino Diqui James, a atração roda o mundo desde sua primeira apresentação, em 2003, em Nova Iorque, e já passou por 34 países.



Lançamento

Vittorio Gheno com Nicholas Bublitz, que autografou seu livro Como investir em arte no Brasil, na Livraria Cultura

Coletiva de Natal

Esta quarta-feira (5) é dia de conferir a abertura da exposição coletiva Natal Arte, na Gravura Galeria de Arte. São esculturas, desenhos, gravuras e pinturas sobre tela, com descontos convidativos, bem apropriados para a época. As obras levam assinaturas como as de Ivan Pinheiro Machado, Paulo Amaral, Kika Herrmann, Lilia Setinger Manfrói, Breno Nora, Mariana Sperotto e Vitória Ribas, entre outras de igual envergadura.



Múltiplas

O coral da Caixa dos Advogados do RS terá repertório que vai do clássico ao popular em sua apresentação de nesta terça-feira (4) à noite, comemorando seus 10 anos de fundação. Será na OAB Cubo. Se realiza nesta terça (4), no 300 Cosmo Dining Room, o jantar de apresentação do aplicativo Amed Consultas para convidados. Iniciativa de Aline Vieira e Diego Tezzoni, o app facilita a marcação de consultas médicas. O Piccolino Café recebe, até 15 de dezembro, a exposição Beija-Flor, da jornalista e artista plástica Vera Rotta. São 23 obras, incluindo desenho em nanquim, lápis de cor e colagens. Reuniu colaboradores e prestadores de serviços de vários pontos do país a confraternização de final de ano do Grupo Marpa. Seu presidente, Valdomiro Soares, fez as honras na Merci Casa de Festas.