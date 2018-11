Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Edição impressa de 28/11/2018.

Os noivos Mariana Viale Pereira e Tiago Coelho Silva

/fotos CLAITON DORNELLES /JC

Mariana Viale Pereira e Tiago Coelho Silva receberam a benção de casamento no salão principal do Porto Alegre Country Club. Os noivos e seus pais, Rudney Antunes Pereira e Maria Lucia Viale Pereira mais Carlos Geraldo Coelho Silva e Lúcia Suñe Coelho Silva, recepcionaram os convidados pelos diversos recantos do clube, incluindo toldos nos jardins. A mesa de doces estava deslumbrante, com doces da Detalhes e flores de Fernanda Rosa. Bettina Becker, da NB Eventos, organizou a festa que teve jantar de Rafael Jacobi e som do DJ Pimpo Contursi.

Experience

O cerimonialista César Serra, que já assinou cerca de 3 mil casamentos no Brasil e no exterior, desembarca em Gramado para participar do Wedding Experience, que acontece nesta quarta-feira (28), na Caza Wilfrido. Ele ministra o workshop A posição do cerimonialista no mercado de casamentos. O evento conta, ainda, com fashion show, experiências com expositores e apresentação do projeto Destination Wedding - O amor acontece em Gramado.



Casa de eventos

Jorge Micheletto Leão e Maria Eduarda Leão junto à tela de Aldo Locatelli

/MARIANA CARLESSO/JC

Está muito bonita e de muito bom gosto a nova casa de eventos da Capital. É a Casa Di Leone Eventi, instalada na antiga residência da família Micheletto Leão, na rua Doutor Vale. Maria Eduarda Leão comanda o novo espaço, que dispõe de varanda com linda vista para a hidráulica do Moinhos de Vento. Também tem uma adega no subsolo, além de um piano no salão principal e uma tela de Aldo Locatelli com leões na biblioteca.

Direito tributário

Pedro Augustin Adamy, presidente do Instituto de Estudos Tributários, e o vice, Rafael Korff Wagner, recebem profissionais do setor no 22º Simpósio de Direito Tributário, nos dias 29 e 30 de novembro, na Pucrs. Entre os nomes que participam está Leandro Paulsen, desembargador do TRF-4. A abertura, amanhã, será coordenada por Adamy, juntamente com Paulo Chaves, presidente do Conselho do IET mais Milton Terra Machado e o decano da Escola de Direito da Pucrs, Fabricio Dreyer Pozzebon.



Múltiplas

Nesta sexta-feira (30), a diretoria do Porto Alegre Country Club recebe para a festa de encerramento da temporada social do clube. A sunset party contará com show do grupo Papas da Língua.

Clarice Chwartzmann é a idealizadora e curadora do novo livro do jornalista e escritor Ricardo Bueno, Os Gaúchos e o Churrasco, que terá lançamento nesta sexta-feira (30) na churrascaria Galpão Crioulo.

A Mas Ferrer Cava Artesà promove, nesta quarta (28), o lançamento da nova identidade de seu espumante Brut. Albert Ferrer, proprietário da cava espanhola, estará presente no coquetel na Galeria Casa Prado.

O Chicago Burger inaugura, nesta quarta (28), sua primeira unidade na Capital. É a terceira loja da marca, que chegou no Rio Grande do Sul há um ano, quando abriu seu espaço no ParkShopping Canoas.