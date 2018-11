Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 27/11/2018. Alterada em 27/11 às 01h00min Dupla homenagem

Susana Estefenon, Karime Costalunga e Lucila Osório organizaram o encontro

/MARIANA CARLESSO/JC

Lucila Osório, Susana Estefenon e Karime Costalunga reuniram grupo de amigas e promoveram um coquetel para arrecadar fundos para o Instituto Rui Spohr. Na ocasião, também foi brindado o aniversário do homenageado, que estava acompanhado de Dóris Spohr, da filha Maria Paula Spohr e da neta Antônia Moro. Entre as presenças, estiveram Adulce Zaffari, Suely Petry, Janir Lucchese e Walderez Uebel, que comentava do Réveillon que vai realizar em seu apartamento junto ao porto de Punta del Este.

Natal solidário

O Natal 2018 do Shopping Total foi inspirado nas relações humanas. Além do encantamento e magia das tradicionais figuras natalinas, luzes e brinquedos, o empreendimento foca no afeto e na solidariedade. O shopping terá um espaço para doações de brinquedos, roupas e calçados - uma caixa solidária que se transformará em um grande presente de Natal. As doações irão para a Fundação de Proteção Especial do Estado.



Maratona MMX

Nomes como Vitorino Campos, estilista e diretor criativo da Animale, e Alan Pierre, diretor comercial da Farfetch, participam da maratona MMX - projeto da Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, que estreia nos dias 7 e 8 de dezembro, no ParkShopping Canoas. Com a proposta de apresentar conteúdos e experiências que inspirem novos negócios no mercado brasileiro, o evento contará com diversos palestrantes que são referências da cena da tecnologia, do design e da moda brasileira.



Ministro

O advogado gaúcho Lucas Willadino entregou o livro Delito de corrupção entre particulares, que ele lançou recentemente, ao ministro Luis Roberto Barroso do STF

/ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC





Art Center

O Atchugarry Art Center terá coquetel de abertura no dia 3 de dezembro, em Miami. O centro é composto pela Fundação Pablo Atchugarry, a Galeria Piero Atchugarry e por um parque de esculturas ao ar livre. A Fundação apresentará uma retrospectiva do aclamado pintor uruguaio José Pedro Costigliolo, intitulada A Vida das Formas. A galeria apresentará o espetáculo de grupo Tension and Dynamism, uma seleção curada de artistas da galeria que explora a noção de pós-modernismo, materialidade e a relação com o espaço.



Múltiplas

Será no dia 4 de dezembro, no restaurante Italian Grill, a nova edição do jantar Estilo Bicho Gourmet, em prol da ONG Bicho de Rua. Os convites podem ser comprados pela internet.

Denise Iserhard Haesbaert apresenta, a partir de 29 de novembro, no Margs, sua exposição de arte Zeitgeist: alquimia do tempo, com curadoria de Ana Zavadil. Visitação até 10 de fevereiro.

Jonatas Trevisan Zanette foi eleito Mister Brasil no Manhunt International 2018. Ele vai representar a beleza brasileira na final do concurso, dia 2 de dezembro, em Gold Coast, Austrália.

Junior Durski e sua equipe recebem convidados, nesta quarta (28), a partir das 19h30min, para o coquetel comemorativo de inauguração do Madero Steak House no 2º piso do Praia de Belas Shopping.