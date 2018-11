Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Edição impressa de 26/11/2018. Alterada em 26/11 às 01h00min Parabéns

Cristina Piccoli com a filha Priscila Piccoli e a neta Lívia Piccoli Kessler

/MARIANA CARLESSO/JC

A comemoração do aniversário de Cristina Piccoli é um dos eventos mais aguardados e festejados do calendário social. Cristina e Gerson Piccoli mais os filhos receberam o grande grupo de convidados nos jardins da residência. Nomes conhecidos circularam pelo coquetel, no final da tarde, seguido de jantar com delícias da culinária árabe. A ocasião abriu a temporada de festas de fim de ano com boas energias para a virada.

Ação educativa

O Pão dos Pobres vai reunir, nesta quarta-feira, proprietários de restaurantes, imprensa e influenciadores digitais para um jantar preparado pelos jovens aprendizes do curso de Gastronomia, sob o comando da chef Flavinha Mello. É a segunda edição do evento, uma parceria da agência Paim com a Fundação O Pão dos Pobres, promovendo o curso de gastronomia e incentivando novas parcerias com o Centro de Educação Profissional.

Iguatemi

Tiago Zanella, Ana Paula Ártico e Deborah Garrett inauguraram a primeira loja da Forma Líquida, no Iguatemi Caxias do Sul

/ALEX BATISTEL/DIVULGAÇÃO/JC

Vinhos

A Terrunyo Wine Store está comemorando 16 anos de atividades e celebra o momento com festa. O ponto alto das comemorações contará com a presença do enólogo Enrique Tirado. Ele estará em Porto Alegre amanhã para apresentar o vinho Don Melchor safra de 2015. Ícone da Viña Concha y Toro, o Don Melchor é um dos mais cultuados rótulos da América do Sul e considerado um dos cem melhores vinhos do mundo.

Chicago

O especialista em radiologia oncológica, neurorradiologia e coordenador médico da Serdil, Rodrigo Duarte, está participando da 104ª edição do RSNA, maior congresso mundial de radiologia, que ocorre em Chicago até sexta-feira. Ele integra a comitiva de mais de 50 médicos e profissionais do Grupo Fleury. O evento tem como tema central as soluções de Inteligência Artificial aplicadas no diagnóstico por imagem.

Arte em leilão

A Fundação Iberê Camargo promove amanhã, na Casa NTX, o primeiro grande jantar com leilão de arte nos moldes das principais instituições culturais do mundo. A recepção terá uma apresentação da Orquestra Jovem do RS, e o jantar será preparado pelo chef Lucio. O leilão será comandado por Nelson Sirotsky, Vik Muniz e o leiloeiro Jones Bergamin. Entre os lotes estão obras de José Bechara, Nuno Ramos, Vik Muniz, Siron Franco, Karin Lambrecht e Maria Tomaselli, além de três de Iberê Camargo.

Múltiplas

Jorge. E. Perren, cônsul-geral da Argentina em Porto Alegre, é o anfitrião, nesta quinta-feira, da recepção que vai celebrar o Dia da Amizade Brasil-Argentina na sede do consulado.

Roberta Oliveira e Karina Steiger comandam o coquetel de lançamento da coleção de inverno da grife Carlota Costa, na rua Carlos Huber, 1.032. O evento fashion terá pocket show de Sílvio Soares.

O aniversário do colunista Eduardo Conill vai motivar um almoço por adesão hoje no restaurante Tartare. A tarde é organizada por um grupo de amigos entre os quais Maria Thereza Druck Bastide.

Acontece hoje a inauguração do Espaço Leo Sampaio e o coquetel contará com um desfile do estilista Sérgio Pacheco, uma presentation live com curadoria de Éden José e modelos da Joy Agency.