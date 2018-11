Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 23/11/2018. Poesia líquida

A fotógrafa Dulce Helfer entre Zoravia Bettiol e Ena Lautert

A fotógrafa Dulce Helfer inaugurou a exposição Poesia Líquida, com curadoria de Zoravia Bettiol, em concorrido coquetel no Margs. São 86 imagens retratando as águas do Rio Grande do Sul, com toda a magia, beleza e lembrança da necessidade de preservá-las. O projeto inclui também o livro homônimo. Após o encerramento da mostra, no dia 17 de fevereiro, o trabalho segue, 22 de março, para o Museu de Cachoeira do Sul, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

Casamento

Mariana Viale Pereira e Tiago Coelho Silva terão sua cerimônia de casamento nos jardins do Porto Alegre Country Club neste sábado, dia 24, seguida de festa nos salões do clube. Seus pais, Rudney Antunes Pereira e Maria Lucia Viale Pereira mais Carlos Geraldo Coelho Silva e Lúcia Suñé Coelho Silva auxiliam na recepção aos convidados. A festa terá organização de Bettina Becker, da NB Eventos.

La Musique

Izadora Tacques e Gustavo Yared no clima do verão do Cafe de La Musique, em Jurerê Internacional

Leilão beneficente

Um grande leilão de cavalos crioulos acontece neste sábado em benefício da assistência prestada a gestantes e bebês de alto risco atendidos na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. É o leilão beneficente Grandes cavalos salvando pequenas vidas, promovido pela Trajano Silva Remates e Parceria Leilões, no Parque Assis Brasil, em Esteio. A renda será destinada para a Maternidade Mário Totta da Santa Casa.

Broadway

As linguagens da música, da dança e do teatro estão presentes no espetáculo Broadway em Quatro Tempos, da atriz e cantora gaúcha Gabrielle Fleck, com apresentações de 27 a 29 de novembro, no Teatro Unisinos. O repertório inclui arranjos musicais para clássicos e contemporâneos da Broadway. O elenco conta com sete bailarinos do Canoas Coletivo de Dança e uma orquestra de câmara.

Clima natalino

Será regado a espumante o evento na tarde deste sábado na Box Interativo. Em clima natalino, Flávio Vargas e Fernando Fantinel recebem no espaço da Anita Garibaldi com suas escolhas de peças femininas para primavera-verão. Novidades selecionadas em acervos de São Paulo, Minas e Nova Iorque estarão à disposição, junto com joias e itens de cerâmica. Martha Fedrizzi, da Ladrizzi, levará seus salgados veganos.