Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 16/11/2018. Alterada em 16/11 às 01h00min Degustação

Degustação foto 1 A enóloga Elmarie Botes e Rodrigo Albernaz, diretor da Porto a Porto

MARIANA CARLESSO/JC

A enóloga Elmarie Botes, responsável pelos vinhos brancos da vinícola Nederburg, uma das mais premiadas da África do Sul, esteve em Porto Alegre, a convite da Importadora Porto a Porto, para apresentar o lançamento The Winemasters Chenin Blanc. A degustação deste e de outros vinhos da vinícola ocorreu durante um jantar harmonizado realizado no restaurante Galangal, na Capital. Um seleto grupo de convidados incluindo proprietários de restaurantes, participou do encontro.

Patissier

Raphael Oliveira, da Qualitá Sul, no coquetel de lançamento do Book Kaza 2019, no Patissier

VINI DALLA ROSA/DIVULGAÇÃO/JC

Sunsets

Fim de semana de feriadão e o Cafe de la Musique de Jurerê Internacional é um dos destinos mais disputados. O beach club preparou dois sunsets com DJs convidados e muita animação. Nesta sexta-feira, o fim de tarde terá som de Aline Rocha, Royal Inc., Flow, Pic Schmitz, Dudu Linhares & Pedro Almeida. Já no sábado, outro supertime coloca todo mundo para dançar. Ro Trombini, Edu

Schwartz, Lari Gadotti, Thiago Mattias, Fabio Serra e Alê & Du Martins comandam a festa.

Flórida

Ana Negri prestigiou Alexandre Birman na inauguração de sua nova loja no Shopping Bal Harbour, na Flórida

/ALEXANDER TAMARGO/DIVULGAÇÃO/JC





Resort

A Wyndham Hotels & Resorts, a maior franqueadora de hotéis do mundo, foi escolhida pelo Gramado Parks e o Grupo GR para administrar e operar o Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, em Gramado. Com abertura prevista para a segunda quinzena de dezembro deste ano, será o primeiro empreendimento no Brasil administrado pela Wyndham. Localizado em meio à natureza, cercado por vales e montanhas, na Estrada Municipal Linha Ávila, o resort ocupa uma área de mais de 30 mil m2.

Olheiro

Olheiro Grazi Massafera no lançamento do verão 2019 da Forum, em Florianópolis

/GUGA BORBA/DIVULGAÇÃO/JC

Para celebrar a chegada do verão, a Forum promoveu um evento na loja do Beiramar Shopping, em Florianópolis, com a presença da atriz Grazi Massafera. Na ocasião, a marca apresentou as principais apostas da coleção de verão 2018/2019. Inspiradas no Butão, as peças trazem uma cartela de cores fortes, shapes fluidos e matérias-primas naturais, como linho e algodão, trazendo um mood sofisticado e cool, que são o DNA da marca.

Natal beneficente

Grandes nomes da música brasileira estarão reunidos na segunda edição do concerto Feliz Natal Brasil - Believe interpretando canções natalinas. O evento, no dia 27 de novembro, é promovido pelo Instituto Projeto Neymar Junior e WNB Produções, e acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. O show será comandado pelo maestro Cláudio Cruz, que já regeu orquestras pelo mundo e teve indicações ao Grammy. Toda a renda será revertida para o instituto.

Copacabana

Alexis de Vaulx com Hans Donner no lançamento do Espaço Corporativo Incentivo Brasil 2019, no Hotel Hilton Copacabana

/EDUARDO AUGUSTO BEHRING/DIVULGAÇÃO/JC