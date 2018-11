Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Edição impressa de 12/11/2018. Alterada em 11/11 às 23h50min Megainauguração

Sergio Maia e Cris Haas com Carol Vontobel e Rodrigo Vontobel na abertura do Passo Fundo Shopping

Foi um sucesso o evento de inauguração do Passo Fundo Shopping. Diretores, empreendedores e investidores, entre os quais, Antônio Roso, Sergio Maia e Rodrigo Vontobel recepcionaram os inúmeros convidados. A cerimônia, seguida de coquetel, contou com apresentação do grupo Cia. da Cidade e da orquestra Sesi Marau. Entre as presenças, estiveram o prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, o vice-governador, José Paulo Cairoli, o ex-governador Germano Rigotto, Otelmo Drebes, da Lebe's, Julio Mottin Neto e Denis Pizzato, da Panvel, Heitor Müller, ex-presidente da Fiergs, Cesar Saut, da Icatu Seguros, Bariba Brizola, da B&B Moda Mulher e Bernadete Dalmolin, reitora da UPF.

Agronegócio

Eduardo Logemann, diretor-presidente da SLC Participações, será o palestrante da reunião-almoço da Câmara Brasil-Alemanha no RS de 22 de novembro. Na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, ele falará sobre o importante papel do setor agrícola na geração de riquezas do Brasil. Seu grupo atua no agronegócio, na indústria de alimentos e no comércio de máquinas agrícolas, garantindo-lhe o mais amplo conhecimento do tema.



Boa lembrança

O II Encontro da Boa Lembrança RS vai reunir especialidades preparadas pelos chefs dos restaurantes Peppo Cucina e Sharin, da Capital, Nonno Mio e La Caceria, de Gramado, e o catarinense Ostradamus em jantar harmonizado no dia 22 de novembro no PPKB Kitchen & Bar, em Porto Alegre. No dia seguinte, tudo se repete, mas com novo cardápio e em Gramado, no Nonno Mio. Foram criadas cerâmicas exclusivas.



Evento

Zaida Grinberg Lewin e Elenita Lewin

Natale Insieme

Carlo Bicchieri já deu início à preparação do Natale Insieme deste ano. O encontro, que reúne italianos, descendentes e apreciadores de mesa farta para comemorar a data máxima do cristianismo será no dia 16 de dezembro, como sempre, no restaurante Panorama da Pucrs. Neste ano, uma grande falta será sentida por todos, a de Antonio Alberti, que sempre foi um entusiasta do evento, ativo na organização. Era comum vê-lo entre as mesas relembrando os Natais da infância



New faces

O ator Caio Castro já está com passagem comprada para Porto Alegre. Ele participa do desfile La Bella Tokyo, da La Bella Produtora, que ocorre dia 24 de novembro, no BarraShoppingSul. O evento fashion, que pretende revelar as new faces gaúchas, trará à capital olheiros de agências do centro do país. Tóquio, no Japão, foi escolhida como tema do desfile. Dartagnan Sant'anna, CEO da produtora, recebe os convidados.



Múltiplas

O Sindilojas promove nesta segunda-feira (12), às 20h, a palestra especial Natal Mágico - Como fazer suas vendas brilhares no fim de ano. Será no Teatro do Bourbon Country. O palestrante será Edmour Saiani.

O jovem designer Pedro Herolds está lançando sua nova coleção de bolsas, Sweet Summer 2019, em Porto Alegre. Será com um café da manhã na Diego Andino Pâtisserie nesta terça-feira, dia 13 de novembro.

Fabio Schmiedel e Magda Correa recebem grupo de convidados, nesta segunda (12), para o jantar de primeiro aniversário do restaurante Galangal em Porto Alegre. Ele também é referência na gastronomia oriental em Canela.

Montevidéu, Colônia de Sacramento e Maldonado, no Uruguai, serão as sedes dos jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17. Será de 13 de novembro a 1 de dezembro, reunindo 16 equipes.