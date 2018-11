Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 06/11/2018. Alterada em 06/11 às 01h00min Lindo casamento

Fernanda Ribeiro Kliemann e Felipe Schapke Feijó tiveram uma clássica cerimônia de casamento na Igreja Nossa Senhora das Dores. Os convidados de diversas latitudes foram recepcionados na Associação Leopoldina Juvenil, onde os noivos receberam os cumprimentos juntamente com seus pais Fábio Ricardo Kliemann e Pacífica Ribeiro Kliemann mais Luiz Flaviano Girardi Feijó e Patrícia Schapke Feijó. O salão foi decorado com flores brancas e o menu preparado pela equipe da Cláudio Solano Gastronomia. Tudo com organização de Renata Hoff.

Turismo

Nesta quinta-feira, a abertura oficial da 30ª edição da Feira Internacional de Turismo de Gramado (Festuris) deve reunir grande número de autoridades ligadas ao setor no Palácio dos Festivais. Entre elas, os ministros do Turismo do Brasil, Vinicius Lummertz Silva, e do Uruguai, Lilian Kechichian. Ela receberá um grupo de convidados e jornalistas para uma confraternização na sexta-feira, dia 9, no El Fuego, em Gramado. O Festuris se realiza no Serra Park, até 11 de novembro.

Saideira

Muito bem nascida, a jornalista Bárbara Gancia, por anos colunista do jornal Folha de S. Paulo e atual colaboradora do GNT, acaba de lançar um livro com um recorte de sua vida. Nele, conta como superou o alcoolismo que a acompanhou por décadas. Divertida que é, narra sua história sem cair no melodrama, pelo contrário até. Com o sugestivo título de Saideira, a obra pode servir de estímulo para quem sofre com a doença dar o primeiro passo.

Pequim

Paulo Estivallet de Mesquita será o embaixador brasileiro na China

eduardo bins ely/especial/jc

O embaixador Paulo Estivallet de Mesquita vai assumir, ainda este mês, a chefia da embaixada do Brasil em Pequim, na China. Na semana passada ele esteve em Porto Alegre, sua cidade natal, visitando familiares e amigos. Anchietano, cursou Agronomia na Ufrgs e fez o Rio Branco. Sua carreira diplomática incluiu passagem por Roma, Santiago do Chile, Genebra e Brasília, onde foi subsecretário-geral da Amarica Latina e Caribe. Ele embarca dia 20 para Pequim e sua esposa e filhos em dezembro. A China é o maior comprador de soja do Brasil.