T-shirt fashion

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 05/11/2018.

Lydia Ling e Nelma Wagner Gallo no encerramento do Outubro Rosa

O Instituto Ling e a diretoria da Liga Feminina de Combate ao Câncer no RS realizaram um evento marcando o encerramento da campanha Outubro Rosa 2018. Na ocasião, foram lançadas as camisetas produzidas pela entidade, com estampas exclusivas criadas pela artista plástica Maria Tomaselli. A primeira edição das camisetas teve como madrinhas as Amigas da Liga. A atual Glamour Girl, Paula Paglioli, e demais integrantes da Liga Jovem também marcaram presença.

Casual

No final da tarde desta quarta-feira (7), Adriana Hertcert e Tatiana Zaffari recebem convidados em comemoração ao quinto aniversário de sua loja The Dress Casual & Party. O encontro, no simpático endereço da Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, servirá também para festejar a parceria exclusiva feita por elas com a artista plástica Camila Klein, designer de acessórios, sempre entre os mais cobiçados por quem gosta de moda.



Lide RS

O Lide RS promove um almoço empresarial nesta terça-feira (6) no Porto Alegre Country Club. O tema será: O papel da justiça frente ao cenário político e econômico do Brasil. Na oportunidade, estarão debatendo o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamachia, e o Procurador Geral de Justiça do RS, Fabiano Dallazen. Eduardo Fernandez, presidente do Lide RS, será o anfitrião do encontro.



Almoço

Imeritta Passos, Cristina Piccoli e Beth Chaieb em almoço festivo no Dado Bier

Garibaldi

Depois de trazer Mario Sérgio Cortella em 2017 e Leando Karnal neste ano para palestras, a Associação de Pequenas e Médias Empresas de Garibaldi anuncia o nome de quem convidou para 2019. Será o velejador Amyr Klink, escolhido para estar na cidade no dia 11 de abril, também ajudando a comemorar os 24 anos da entidade. A exemplo das anteriores, a ocasião deverá ser concorrida, por isso, os ingressos para assistir a palestra de Klink já estão à venda.



Papas no Country

Em 30 de novembro, a banda Papas da Língua se apresentará à beira da piscina do Porto Alegre Country Club, em noite aberta a associados e convidados. Idealizado pelo presidente, Paulo Afonso Feijó, e pelo diretor social, Blasco Nunes, ao lado de suas respectivas esposas, Lisette Feijó e Carla Ribeiro, o evento encerra o ano do clube em alta. A venda de camarotes, mesas e convites se inicia no dia 14. Depois do show, a festa segue com o DJ Fofão.



Múltiplas

O primeiro aniversário de Maria Antônia Minuzzi será comemorado no dia 11 de novembro, na Associação Leopoldina Juvenil. Xuxa Pires e Antônio Carlos Minuzzi Filho recebem os convidados.

Roberto Haag segue com a programação de lançamento do CD Canto da Noite, álbum autoral que vem obtendo boa receptividade entre público e crítica. No dia 11 de novembro faz show no Café Fon Fon.

André Pepitone da Nobrega, diretor da Aneel, falará sobre as perspectivas do setor elétrico brasileiro no almoço da Britcham, dia 9 de novembro, no Clube Naval, no Rio de Janeiro.

Empreendedora da área do bem-viver, Carla Lubisco embarcou para Portugal onde vai participar esta semana do Web Summit Lisboa, o maior evento de startups do mundo, que deve reunir 70 mil pessoas.