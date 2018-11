Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 01/11/2018. Alterada em 01/11 às 01h00min Benemerência

Suzete Zylbetstejn, Mylene Siegmann e Vera Schwarcz lideranças da Naamat Pioneiras

/MARIANA CARLESSO/JC

O jantar comemorativo aos 70 anos do grupo Na'amat Pioneiras Porto Alegre movimentou o Country Club em noite de benemerência. A presidente Suzete Zylbersztejn e as vice-presidentes Vera Schwarcz e Mylene Siegmann recepcionaram os convidados. O evento teve cardápio assinado pelo chef Rafael Jacobi, doces de Neiva Buratto e bolo de Rosane Cardoso. A renda da noite foi revertida para o Educandário - Centro de Reabilitação São João Batista.



Atlântida

Nesta sexta-feira, a Oito Atlântida reabre suas portas com uma última noite para relembrar o verão de 2018. A festa, que traz o nome de Oi, Sumida, tem a carioca Carol Emmerick no comando do som, além dos DJs residentes João Veppo e Lilo. Após o feriado, a Oito entra em obras preparando uma nova estrutura e muitas novidades para a sua segunda temporada no verão gaúcho.

São Paulo

Cesar Roxo e Amanda Thomas na inauguração da loja no Shopping Ibirapuera

CLEIBY TREVISAN/DIVULGAÇÃO/JC

O coquetel de inauguração da loja Dumond no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, estréia o novo formato de franquias da marca. O Grupo Paquetá desenvolveu um novo modelo de lojas para a marca. Esse formato tem projeto arquitetônico criado pela FAL Design (Design Estratégico para Varejo). Os franqueados Isabela e Julio Gavinho receberam Cesar Roxo, diretor do Grupo Paquetá, Carina Leist, diretora de estilo da Dumond e Amanda Thomaz, gerente de franquias do grupo.

Compartilhar

Colecionadora e corretora de seguros, a gaúcha especializada em seguros de obras de arte Rute Milman lançou em suas redes sociais o projeto CompartilhARTE. A proposta é dividir com os seguidores posts com textos e imagens sobre a história da arte no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Rute acredita na importância de tornar a arte cada vez mais acessível, trazendo temáticas da área com uma linguagem didática.

Noite

Wolf Rowell e Aline Andrade em noite animada no SUI Rooftop

/DIEGO LARRÉ/DIVULGAÇÃO/JC

Pink Show

A segunda edição do Pink Show no Royal Black Pub, no Dado Bier, será realizada no dia 5 de novembro. O projeto Pink Show é idealizado por médicas que defendem a causa da luta contra o câncer de mama. A banda é formada pela mastologista Michela Fauth Marczyk, a psiquiatra Lorena Caleffi, a fisioterapeuta Alessandra Tessaro e a oncologista Alessandra Morelle. Todas fazem parte da equipe do Núcleo Mama do Hospital Moinhos de Vento. A noite é beneficente ao Imama e a Casa Camaleão.