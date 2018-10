Benção nupcial

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 31/10/2018.

Rafael Jardim Cestari e Marina Schneider Noll recebendo a benção

Marina Schneider Noll e Rafael Jardim Cestari tiveram sua cerimônia de casamento na Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles receberam os cumprimentos ao lado dos pais Luiz Antonio e Maria Virginia Schneider Noll mais Marino e Heloisa Jardim Cestari. A recepção foi nos salões da Associação Leopoldina Juvenil. A noiva e as mães dos noivos estavam com lindos vestidos assinados por Sérgio Pacheco. A festa foi muito elegante e contou com organização de Xuxa Pires.

Reencontro

A Turma de 1978 do Colégio Anchieta, em comemoração à amizade e aos inesquecíveis anos de convivência, tem se reunido a cada cinco anos. Os 40 anos de formatura serão comemorados com uma festa no dia 24 de novembro, às 21h, no Dado Bier do Bourbon Country. Na comissão organizadora estão Deco Osório Mallmann, André Zelmanowicz, Carlos Saldanha Timmers, Carminha Beck e Cristina Fabris Missio.

Premiação

No dia 26 de novembro, a Casa NTX, será palco da festa de premiação dos destaques no fornecimento aos supermercados gaúchos em 2018. O Carrinho Agas irá condecorar as empresas e personalidades que mais contribuíram para o setor no último ano. A diretoria da Agas, liderada por Antônio Cesa Longo, promete uma noite inesquecível. O Carrinho Agas 2018 conta com patrocínio de GS1 Brasil e Alelo.



Normandia

Nilo Araujo Santos com o aniversariante Raphael de Mello

Clarice Chwartzmann - a churrasqueira - está passando alguns dias na Normandia, na França. Ela é hospede de Flávia Araujo Santos de Mello em seu Hotel des Isles. Clarice preparou um churrasco bem gaúcho para comemorar os 18 anos de Raphael de Mello, filho de Flávia e José Manuel de Mello. Elas estão montando uma parceria para a temporada de verão 2019 na Europa com os maravilhosos grelhados de Clarice.



Miami

A inauguração do Atchugarry Art Center está agendada para o dia 3 de dezembro na cidade de Miami, nos Estados Unidos. O espaço reúne a Fundação Pablo Atchugarry e a Galeria Piero Atchugarry. A abertura será com uma exposição antológica de José Pedro Costigliolo (La vida de las formas) que também será exibida na Fundação Pablo Atchugarry de Maldonado e no Museu Nacional de Artes Visuais, em Montevidéu, em junho de 2019. A curadoria da exposição é de Enrique Aguerre.



Múltiplas

Muitos gaúchos vão passar o feriadão em Santa Catarina. Neste sábado (3) acontece a festa Primavera no Tantra Praia do Rosa. O DJ belga Mark Ursa é a atração internacional da noite.

A Maxxi econômica Farmácias, liderada pelos irmãos Helton e Diones Marin, vai promover sua convenção no dia 11 de novembro, no Dado Bier do Bourbon Country. Será o Maxxi Encontro.

Cerimonialistas há 24 anos, Rodrigo Cardoso e Clóvis Games ministram em novembro, em Porto Alegre e Pelotas, as últimas edições deste ano do curso A arte de organizar casamentos.

O escritor Aldyr Garcia Schlee lança neste sábado (3), às 11h, no Margs, o livro: O Outro Lado - Noveleta Pueblera (Editora Ardotempo). Tânia Carvalho e Pedro Gonzaga vão ler trechos da obra.