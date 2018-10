Noite de gala

Foi uma das grandes festas da temporada social a terceira edição do Baile de Debutantes da Casa NTX. As irmãs Nora Teixeira e Bettina Becker recepcionaram os convidados no melhor estilo. Foram 22 meninas apresentadas por seus pais à sociedade gaúcha. O tema do baile foi um jardim secreto com uma linda decoração e painéis de LED. Após a valsa com os pais e pares, a noite seguiu com animação dos DJs Lê Araújo e Gabriel R. O catálogo das debutantes teve patrocínio da Melissa. A novidade foi uma mesa com as candidatas para o Debut de 2019, que já está com as inscrições abertas.