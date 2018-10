Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Edição impressa de 26/10/2018. Alterada em 26/10 às 01h00min Poesia exposta

Poesia exposta foto 1 Carlos Trevi com Lecticia e José Paulo Cavalcanti, que emprestaram sua coleção particular

MARIANA CARLESSO/JC

Imperdível a exposição Fernando Pessoa - a minha arte é ser eu, que o Santander Cultural promove até o dia 30 de dezembro. A mostra reúne um rico acervo pertencente à Coleção Lecticia e José Paulo Cavalcanti, que vieram do Rio de Janeiro para participar da abertura. Diversos painéis mostram a cidade de Lisboa na época do poeta, que estaria completando 130 anos de nascimento. Com curadoria de Ceres Storchi, a mostra apresenta o universo do escritor sob diversos aspectos.

Oktober

Outubro é o mês de festejar as cervejas. E o Complex Skatepark presta a sua homenagem neste sábado, a partir das 14h. Em mais uma edição do Complex On Tap, a casa realiza um evento temático especial inspirado na tradicional Oktoberfest. Entre as atrações estão um campeonato de chopp a metro e opentable de beerpong. O apoio é da cervejaria Colorado e a curadoria da equipe da Cervejaria Fil.

Oceanos

Priscila Borgonovi, Marcia Braga e Marina Sanvicente conferiram a coleção Oceans na SPFW

/LU PREZIA/DIVULGAÇÃO/JC

A Osklen apresentou esta semana na SPFW sua coleção para o verão 2019. Oceans, tema que permeia a história da Osklen, surge nesta temporada traduzido na fusão do universo náutico com os uniformes de mergulho e a poesia do personagem do pescador. Oskar Metsavaht, diretor criativo da Osklen, presidente do Instituto-E e embaixador da Unesco para a cultura da paz e da sustentabilidade, integrou, em 2017, a delegação do Ministério do Meio Ambiente para a Conferência da ONU sobre os oceanos.

Osklen

Nazaré de Almeida Braga e Donata Meirelles no desfile da Osklen

LU PREZIA/DIVULGAÇÃO/JC

Calçados

O conceito Onde tem moda, tem informação estará em evidência no Papo Legal, evento que antecipa a Zero Grau - Feira de Calçados e Acessórios e que também é promovido pela Merkator Feiras e Eventos. O bate papo será no dia 18 de novembro, um dia antes do início da feira, no hotel Serra Azul, com a participação de Bruno Astuto. A Zero Grau acontece de 19 a 21 de novembro, nos pavilhões do Serra Park, em Gramado.

Cultura

Deputado Darcisio Perondi, Alvaro Franco, o ministro Sérgio Sá Leitão e Antonio Hohlfeldt

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, esteve esta semana no Rio Grande do Sul. Na segunda foi à Festa Nacional da Música, em Bento Gonçalves, e na terça-feira almoçou no galpão crioulo do Theatro São Pedro. Na ocasião ele anunciou para o diretor Antonio Hohlfeldt a liberação de verba para o piso do Teatro Oficina do Multipalco. O ministro adiantou também que dona Eva Sopher, in memoriam, será homenageada com a Ordem do Mérito Cultural, em cerimônia no Palácio da Alvorada, em Brasília, no dia 28 de novembro.