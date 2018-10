Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Edição impressa de 16/10/2018.

Tanara Bier Moreira com as filhas Laura e Juliana Bier Moreira

O lançamento do projeto Ramblas by Roubadinhas 2019 mostra a força que essa exitosa parceria tem proporcionado aos veranistas do litoral gaúcho. O evento foi no 300 Cosmo Dining Room com a presença de parceiros, imprensa e convidados especiais. Na ocasião, Laura Bier Moreira apresentou um vídeo com as ações desenvolvidas em 2018 e adiantou as novidades do complexo e as atividades que vão agitar a Avenida Central de Atlântida. Promete ser mais um verão inesquecível.

O gaúcho Oskar Metsavaht aterrissa de volta em sua terra natal a convite da Associação Sala de Arquitetos para participar do evento Morar e Vestir, na Casa Magnabosco, em Caxias do Sul. Nesta quarta-feira (17), ele vai liderar um talk show sobre sua trajetória de sucesso no desenvolvimento da Osklen, grife reconhecida internacionalmente, além de ser uma precursora no conceito da moda consciente e sustentável.



O designer Juarez Cruz assina a nova vitrine da loja Saccaro

A Oktoberfest de Igrejinha deste ano conta com uma atração especial aos sábados: a carreta Agita Schin. A cerveja oficial da festa traz essa e outras ações para animar ainda mais os visitantes. A marca tem presença forte no Rio Grande do Sul, sendo a cerveja oficial do Acampamento Farroupilha. A carreta Agita Schin vai percorrer o Parque de Eventos Almiro Grings e terá shows de DJs, bar exclusivo e camarim.



Lauro Quadros e Daniel Formiga no lançamento da corrida

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) promoveu o lançamento da tradicional Corrida pela Vida. Participaram do evento, no Outback BarraShoppingSul, diretores do ICI, patrocinadores, representantes de academias e grupos de atletas e imprensa. A corrida é uma iniciativa do ICI em parceria com o Clube de Corredores de Porto Alegre. A 25ª Corrida pela Vida será realizada no dia 25 de novembro.



Nesta quarta-feira (17), Alexandre Frota, diretor da Louis Vuitton América do Sul, será o anfitrião do coquetel de abertura da pop-up store da Louis Vuitton no Shopping Iguatemi, a primeira LV do Rio Grande do Sul.

A desembargadora Maria Berenice Dias é a palestrante da reunião-almoço do Iargs nesta quinta-feira (18) com o tema A Ética nas Relações Familiares, no Hotel Plaza São Rafael, a partir das 12h.

O Complex Skatepark realiza, nesta quarta (16), mais uma edição do projeto Complex Talks, que recebe o mestre cervejeiro Fil, o qual apresenta ao público uma introdução sobre a sua área: as cervejas artesanais.

A advogada e professora universitária Liza Bastos apresenta, a partir de hoje, no Café do Porto, a exposição Amarrando os nós: entre tempo, espaço e telas. Visitação até o dia 29 de outubro.