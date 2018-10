Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 11/10/2018. Alterada em 11/10 às 01h00min Brindes no topo

Guga Garcia, Eduardo Corte Real e Lucio Martins comandam o Sui Rooftop

/CESAR LOPES/DIVULGAÇÃO/JC

Uma série de eventos para pequenos grupos de convidados marcou a abertura do Sui Rooftop. É o primeiro no estilo em Porto Alegre, tendo sua localização privilegiada na cobertura do Hotel Laghetto Viverone Moinhos. O empreendimento é liderado por Lúcio Martins e o Grupo Austral, dos irmãos Guga e Vinicius Garcia mais Eduardo Corte Real. O lindo projeto arquitetônico é assinado por Fernando Thunm e Rafael Kroth e o cardápio de Thiago Maeda, com sua expertise em gastronomia oriental.

Artistas

Marga Paradeda, Cristina Gross Freitas e Andrea Paradeda no Sheraton Hotel

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A professora Loara Aydos proferiu a palestra Mulheres Artistas do Século XV ao Século XX, no Sheraton Hotel. Vera de Nonohay Schneider, da Davera Arte & Cultura, promoveu o encontro, que foi seguido de almoço no restaurante Clos du Moulin. O chef Mauro Sousa preparou o menu inspirado na gastronomia dos países de origem das pintoras mencionadas, como a Itália, a França e o México. Uma tarde de cultura e gastronomia ímpar.



Santa Catarina

A CasaCor Santa Catarina/Florianópolis 2018 será realizada de 14 de outubro a 25 de novembro, com 25 ambientes e 40 profissionais. O evento está instalado em uma casa na estrada Caminho dos Açores, bairro Santo Antônio de Lisboa. Na Capital catarinense, profissionais apresentam seus projetos, inspirados no tema deste ano: A Casa Viva. A mostra de arquitetura e design tem direção de Francis Bernardo e Luiz Bernardo.

Pista

Nesta quinta-feira, a Provocateur apresenta uma nova label: La Bombonera, apelido carinhosamente dado à casa pelos seus fiéis frequentadores. No som, para esta primeira edição, o queridinho dos gaúchos, o DJ Tom, diretamente do Rio de Janeiro, com seu open format. Além dele, estreia na casa a DJ Jordana, com o melhor do funk e fechando o line up, o prata da casa João Veppo.