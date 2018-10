Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 15/10/2018. Alterada em 15/10 às 01h00min Primeira valsa

Alberta Johannpeter foi madrinha de Rafaela Leal Smith, que teve como par João Logemann

/MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Baile de Debutantes da Associação Leopoldina Juvenil é uma tradição que se renova a cada ano. O ponto alto são as valsas das meninas com os pais, depois os pares e familiares. O casal presidente Gustavo e Luana Caleffi e o vice-presidente social e cultural, Alberto Jerônimo Guerra Neto, receberam os convidados. A decoração, intitulada Palácio de Cristal, estava linda e foi idealizada pela Autentique Eventos. Os registros fotográficos da noite de gala são de Marcelo G. Ribeiro.

Gumercindo

A Cabeça de Gumercindo Saraiva, longa-metragem dirigido por Tabajara Ruas, tem estreia nacional no dia 25 de outubro. Nesta terça-feira (16) haverá uma pré-estreia especial no Theatro São Pedro, com presença de equipe e elenco, celebrando o lançamento. Este evento faz parte das comemorações dos 160 anos do teatro. A noite será também de homenagem ao ator Leonardo Machado, recentemente falecido, que é o protagonista do filme.



Inquietude

A Associação Comercial de Porto Alegre promove, nesta terça (16), mais uma edição do Menu POA. Desta vez, o Palácio do Comércio sedia um evento diferente. Cesar Paz, idealizador do Porto Alegre Inquieta, vai falar sobre este movimento. Paz é engenheiro e faz sua história como empreendedor. É fundador da Associação Brasileira de Agências Digitais e de várias empresas, e professor no curso de Comunicação Digital da Unisinos.



Segurança alimentar

Nesta quinta-feira (18) acontece o Simpósio Gaúcho de Segurança Sanitária de Alimentos, na Tecnopuc. O evento tem como objetivo reunir profissionais, estudantes e empresários para analisar e discutir sobre a gestão sanitária no setor do comércio e da indústria de alimentos. Nelson Ramalho, do Mule Bule, será um dos painelistas do evento. Ele foi escolhido pela representatividade no setor de catering empresarial.



Múltiplas

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia promove, nesta sexta-feira (19), uma missa em ação de graças como parte das comemorações de seus 215 anos. A cerimônia será na Capela Nosso Senhor dos Passos.

Augusto Fritzen e Camila Schreiner Fritzen são os nomes à frente do Paisano Cocina Mexicana. Focado na culinária Tex-Mex, ele está localizado em um casarão no bairro Auxiliadora.

A empresária Cynthia Geyer, conhecida por comandar a escola de música Estação Musical, completou 50 anos, e celebrou a data com uma festa, no bar Inglês da Leopoldina Juvenil.

A cantora, instrumentista e compositora paulistana Kátya Teixeira é a atração nesta quarta-feira (17), no Café Fon Fon. Ela apresenta um pouco de seu trabalho, que mergulha na musicalidade do Brasil.