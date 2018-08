Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 01/08/2018.

Audrey Hoefel, Zelda Dal'Molin e Letícia Gomes recepcionaram os convidados

/MARIANA CARLESSO/JC

Um casarão de arquitetura em estilo tailandês localizado quase ao lado do tradicional restaurante Koh Pee Pee é o novo espaço exclusivo para eventos na Capital. O Koh Pee Pee Thai House foi inaugurado com um concorrido coquetel. A equipe capitaneada pela diretora de eventos da casa, Letícia Gomes, ambientou o espaço apresentando alguns formatos possíveis para eventos. Os chefs Zelda Dal'Molin, Luis Yagui e Márcia Pinto são os responsáveis pelos cardápios oferecidos.

Red Carpet

De 23 a 25 de agosto acontece o Red Carpet Weekend, durante o Festival de Cinema de Gramado. Os agitos começam na quinta-feira com a exclusiva label Carpe Vita, a Petit Comité. Na sexta-feira é a vez da Warung Tour Gramado, com som de Kolombo, Gabe, Fran Bortolossi, Henrique Patesser Correa e Marcelo Zanotto. No sábado, rola a tradicional Feijoada Austral Stella Artois, na Villa Sergio Berti. Encerrando a programação tem a festa Coolture sobe a Serra, na Expo Gramado.

Noite caxiense

Há seis anos no circuito do entretenimento caxiense, o Bulls Brasil retorna à cena em seu tradicional endereço, no Largo da Estação Férrea, depois de uma pausa para reformas com duas festas nos dias 3 e 4 de agosto para convidados. O empresário Airton Martins apresentará o novo conceito da casa, que teve projeto da arquiteta Jessica De Carli. As baladas deste fim de semana terão os DJs Lilo Lorandi, Luciano Lancini e Karen Dennes.

Aniversário

O DJ Guz Zanotto com Leo Zanotto, no aniversário do promoter Rodrigo Monteiro

/JOÃO ALBERTO/DIVULGAÇÃO/JC

Casamento

A médica dermatologista Mayara Reis de Oliveira, filha de Aloir Neri e Maria Lucia Triches dos Reis de Oliveira, e o empresário Michael Bonatto, filho de Valdir e Nelsi Maria Trentin Bonatto, celebram seu casamento no dia 18 de agosto, na Catedral Diocesana, em Caxias do Sul. Após a solenidade, os noivos reunirão familiares e amigos de várias latitudes no tradicional Clube Juvenil. A lua de mel será na Polinésia Francesa.

Sabores

Neste sábado, o Wish Serrano, em Gramado, ganha ares franceses, com mais uma edição do projeto Sabores do Mundo, que traz diferentes países homenageados em eventos temáticos sazonais ao longo do ano. Para animar a noite, o jantar ganhará decoração temática e música ao vivo com a banda PopTop, com a vocalista Rê Adegas, participante da edição atual do The Voice Brasil. O jantar Sabores da França tem patrocínio do Bradesco e apoio da Vinícola Aurora, Rasen Bier Marfrig e Holic Pâtisserie.

múltiplas

Dartagnan SantAnna, Rodrigo Hilbert e Ana Wachtigall no evento da La Bella Londres

/CARTER COMUNICAÇÃO/DIVULGAÇÃO/JC

O desfile La Bella Londres, realizado no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, teve a presença do apresentador Rodrigo Hilbert, que esteve hospedado no Plaza São Rafael e provou sua feijoada de sábado.

A exposição coletiva da Gravura Galeria de Arte chega ao fim neste sábado. A In Process tratou do processo criativo e execução das telas e, agora, os artistas apresentarão a conclusão do trabalho.

Os médicos Fernando Lucchese e Gilberto Schwartsmann e a especialista em bem viver Carla Lubisco participam hoje do Tá na Mesa da Federasul, falando sobre cuidados com a saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Em seu projeto de abertura para a comunidade, o Country Club está oferecendo programas para adultos e crianças visando proporcionar as primeiras experiências com o golfe, inclusive para não associados.