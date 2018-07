Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Edição impressa de 19/07/2018. Alterada em 19/07 às 01h00min Trajetória em livro

Anton Karl Biedermann autografou o seu livro

/MARIANA CARLESSO/JC

Uma movimentada sessão de autógrafos na ADVB marcou o lançamento do livro 50 Metros a Mais, de Suzana Naiditch, que narra trajetória de Anton Karl Biedermann, um dos grandes líderes do Rio Grande do Sul. São artigos divididos em cinco partes: O homem, O esportista, O profissional, O líder empresarial e O crítico. Suzana ouviu depoimentos de Biedermann, que está com 94 anos, e de pessoas que convivem e conviveram com ele.

São Gabriel

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados-RS compareceu à inauguração da sede da OAB Subseção São Gabriel. A presidente da CAA-RS, Rosane Marques Ramos, acompanhou a solenidade ao lado de seu vice, Pedro Zanette Alfonsin, da secretária-geral Cláudia Brosina, da secretária-geral adjunta Melissa Telles Barufi e do tesoureiro Gustavo Juchem. Os presidentes da OAB-RS, Ricardo Breier e do Conselho Federal da OAB, Claudio Lamachia, também marcaram presença.

Aniversário

Raphaela Ayesha Perdomo entre os pais Ana Patricia Perdomo e Ricardo Wolinsky, na comemoração de seus 15 anos

/ANDREIA GRAIZ/DIVULGAÇÃO/JC

Gigante

A 11ª edição do Universo Alegria acontece no dia 1 de dezembro. O maior evento de música sertaneja do Brasil chega à capital gaúcha para apresentação no Estádio Beira-Rio. O evento promete mais conforto, mais qualidade e o maior casting da história do show. Jorge & Mateus, Simone & Simaria, Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Kevinho, Zé Neto & Cristiano, Dennis DJ e Diego & Victor Hugo são atrações já confirmadas.

Evento

Eduardo Fernandez, Jairo Jorge e Gustavo Ene na primeira edição do Café com Piratini, promovido pelo Lide-RS

/TIAGO TRINDADE/DIVULGAÇÃO/JC

Ópera

Produzida no Rio Grande do Sul, a ópera O quatrilho tem movimentado a cena cultural gaúcha nos últimos meses. A ópera em dois atos tem música de Vagner Cunha e libreto de José Clemente Pozenato, com regência de Antonio Borges-Cunha e direção cênica de Luís Artur Nunes. Após a estreia em Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de julho, a ópera sai em turnê pelo Rio Grande do Sul passando por cidades como Bagé, Pelotas e Caxias do Sul.

Chef's Table

Já estão à venda os ingressos para o Chef's Table 2018, evento que trará grandes chefs para a capital gaúcha. Nas quintas, sextas-feiras e sábados de 26 de julho a 15 de setembro, os profissionais assinarão menus de 10 tempos que serão apreciados por um exclusivo grupo na sede da Casa Cor RS. Henrique Rossanelli, Roberto Ravioli e Thomas Troisgros são alguns dos participantes.

múltiplas

Fernando Lucchese, cardiologista, Carla Lubisco, especialista em bem viver, e Gilberto

Schwartsmann, oncologista, vão debater sobre Qualidade de Vida no Tá na Mesa da Federasul agendado para dia 1 de agosto.

A Intercity Hotels convidou a marca Don Giovanni para ser o espumante oficial da rede hoteleira em todo o Brasil. O novo rótulo será incluso na carta de bebidas e pacote de núpcias dos 40 hotéis da rede.

Já está no ar a revista digital Clandestina, com conteúdo voltado à programação cultural de Porto Alegre. O projeto é encabeçado pela jornalista Amanda Zulke, que tem especialização em Artes da Escrita.

Milton Petry, diretor da rede de lojas Enzo Milano, esteve em Balneário Camboriú acompanhando a inauguração da mais nova franquia Enzo Milano. Os franqueados são Camila Gascho e João Moraes dos Santos.