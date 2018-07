A advogada Mônica Rossi comemorou seu aniversário em festa surpresa organizada por sua filha, Ursula Becker, que veio especialmente dos Estados Unidos para a data. O menu do jantar foi assinado pela chef Adriana Carvalho, especialista em culinária francesa. Entre as presenças na ocasião que reuniu o naipe feminino estiveram Aline Moura, diretora da Faro Comunicação, Karim Miskulim, editora da Revista Voto, mais Laura Regenin, Andrea Perna e Sheron Friederisch Rossi.

Berlim

A Art Berlin anunciou a sua segunda edição para o período de 27 a 30 de setembro de 2018. Cerca de 120 galerias de 21 países oferecem ao mundo da arte internacional uma panorâmica abrangente das posições contemporâneas, além de obras de modernismo clássico. A feira tem lugar pela primeira vez em dois hangares do aeroporto histórico de Tempelhof. Seis galerias brasileiras levam a arte latino-americana contemporânea para Berlim. Do Uruguai estará presente a Piero Atchugarry Gallery.

Cinema em Gramado

As homenagens do Festival de Cinema de Gramado são um dos momentos mais aguardados do evento. Distinção que destaca a trajetória de diretores brasileiros, o Troféu Eduardo Abelin será entregue ao animador Carlos Saldanha, indicado duas vezes ao Oscar. Já o Troféu Cidade de Gramado será do ator Ney Latorraca, que contabiliza 23 longas-metragens no currículo. A 46ª edição do festival acontece de 17 a 25 de agosto.