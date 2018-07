Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Notícia da edição impressa de 13/07/2018. Alterada em 13/07 às 01h00min Microcervejarias

Rodrigo Ferraro e Marcelo Giulian palestraram no Menu Porto Alegre

O negócio das microcervejarias artesanais foi o tema da palestra de Rodrigo Ferraro, presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias, e de Marcelo Giulian, diretor da AGM, no Menu Porto Alegre desta semana. O presidente da Associação Comercial de Porto Alegre, Paulo Afonso Pereira, deu as boas-vindas aos participantes da reunião-almoço, realizada no Palácio do Comércio. A abertura teve o músico João Antônio, e a mediação do debate foi feita por César Cidade Dias.

15 anos

Raphaela Ayesha Perdomo comemora seus 15 anos com festa neste sábado, no Party Room, com produção da Autentique Eventos. A jovem recebe seus convidados ao lado dos pais, Patricia Perdomo e José Ricardo Wolinsky. As convidadas terão à sua disposição camarins com maquiadores e cabeleireiros. O Grupo Tholl é uma das atrações, juntamente com os DJs Devitt e Lucas Santos.

Bud Basement

Isabela Prado curtindo os agitos do Bud Basement

Café da manhã

Nesta sexta-feira, o Lide-RS, presidido por Eduardo Fernandez, promove o primeiro Café com Piratini, série com os pré-candidatos ao governo do Estado, no Porto Alegre Country Club. O postulante que irá iniciar os encontros é Jairo Jorge (PDT). O aspirante ao cargo terá a oportunidade de expor as suas ideias, aprofundar os seus pensamentos e ideologias para uma plateia com as principais lideranças empresariais do Rio Grande do Sul.

Carpe Vita

Suelen Folle e Douglas Ramos de Oliveira no sunset Carpe Vita

Baladas

Nesta sexta-feira, o Baile do Saddam desembarca com Marcelo D2 em Porto Alegre no Budweiser Basement. O DJ Saddam é um dos principais nomes da cena black carioca. Já no sábado, acontece a festa de 4 anos da Levels, também no Cais Mauá. As atrações são os DJs Marco Resmann e Jimi Jules. Também no sábado, acontece a tradicional festa Funk Me do Grupo WRS, na WS Eventos, em Portão, e traz o maior fenômeno do funk nacional na atualidade, Yuri Martins, e o menino prodígio MC 2K.

Leopoldina Juvenil

O advogado Rafael Brizola Marques e Bárbara De Conto Reveilleau em tarde festiva na Leopoldina Juvenil

Provocações

Depois de duas edições especiais, a festa Provoca que eu gosto agita a noite desta sexta-feira, na Provocateur. E a edição da label terá os consagrados Paulo Velloso e Thiago Mansur, com o JetLag Music, mais os DJs residentes Carazzo e João Veppo. No sábado, é a vez do espaço Le Club com a Festa de Família, realizada pelos promoters da Provoca Family. Nas pick ups Lucas Borchardt e João Veppo.

Magic Games

Alberto Dal Molin Neto e Karine Legendre no lançamento da plataforma Me Two, no Magic Games

