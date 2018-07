Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 12/07/2018. Alterada em 12/07 às 01h00min Feijão maravilha

Arnaldo Rodrigues e Liziane Buaes com Pedro Carneiro da Fontoura na Feijoada Austral

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A Casa Vetro foi cenário de dois eventos contínuos no sábado passado (7) em clima de festa e boa gastronomia. Iniciou com a Feijoada Austral Stella Artois, assinada pelo chef Aluísio Sabino, tradicional evento paralelo ao Festival de Cinema de Gramado que desembarcou em Porto Alegre. Na sequência, entrou a Carpe Vita Sunset Exclusif, tendo como atração os DJs Lê Araújo e o saxofonista Vini Netto, Veppo, Ashibah, Lazzaretti e The Jokers. Na ocasião Aline Zanchi brindou seu aniversário com animado grupo incluindo Felipe Rainer, que veio do Rio de Janeiro para a festa.

Homenagem

A Câmara de Vereadores de Gramado prestará homenagem à empresa Rossi & Zorzanello e ao Festuris Gramado - Feira Internacional de Turismo, pelos 30 anos da empresa e pela 30ª edição do evento. A proposta de entrega da moção foi apresentada pela presidente da casa, vereadora Manu Caliari, e aprovada por unanimidade. A cerimônia será na segunda-feira (16), na Câmara de Vereadores de Gramado.



Hard Rock

Guilherme Michaelsen com os pais, Branca e Romeu Michaelsen e a irmã Gabriela Michaelsen

/RAFAEL CAVALLI/DIVULGAÇÃO/JC

A inauguração Hard Rock Café Gramado está prevista para este mês. No final de semana passado, seus diretores apresentaram a nova casa à imprensa. Entre os empreendedores estão Fabiano Feltrin, Guilherme Michaelsen, Gabriela Michaelsen e Eduardo Sonda. Esta é a primeira unidade do Hard Rock no Rio Grande do Sul e a segunda operação no Brasil. Será um dos points da cidade serrana já a partir desta temporada de inverno.

Férias de julho

O juiz Geraldo Brandeburski Júnior está embarcando para temporada de férias acompanhado dos pais Clélia e Geraldo Anastácio Brandeburski, da filha, Pietra Muller Brandeburski, e do sobrinho Guilherme Brandeburski. O roteiro inclui São Francisco, Los Angeles e Las Vegas, nos Estados Unidos e Honolulu, no Havaí. Em Las Vegas eles vão ao show de Bruno Mars, dia 28 de julho, no Park Theater do Hotel MGM Resort & Cassino.

Múltiplas

A advogada Sáloa Neme da Silva, que possui formação pela Feplan, recebeu convite para apresentar um programa de variedades, onde o tema são as famílias, todo domingo às 18h30min, na RDV TV.

Destaque entre artistas jovens argentinos, Marcos Acosta vem a Porto Alegre realizar a individual In Memoriam/Paisajes, comemorativa aos 33 anos da Arte&Fato. Abertura neste sábado (14), às 19h.

Carolina Peterle, diretora administrativa da Vinícola Dunamis, juntamente com o enólogo Vinicius Cercato e a especialista em chocolate Juliana Ustra lideram, neste sábado (14), curso de harmonização, na loja de Gramado.

Neste sábado (14), o almoço será feijoada com música ao vivo no restaurante Quintanilha da rua João Manoel, no Centro Histórico. A casa é comandada pelo chef Edevaldo Nunes.