Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 10/07/2018. Alterada em 10/07 às 01h00min 80 anos

Suzana Vergara Martins Costa brindou a data com Cesar e Vivian Vergara Martins Costa

LUIZA PRADO/JC

Os 80 anos de Suzana Vergara Martins Costa foram comemorados com um jantar no salão Cristal do Clube do Comércio. A festa, que reuniu familiares e amigos da aniversariante, foi em clima cultural com projeção de fotos e um lindo recital. Começou com Diogo Vergara de Almeida Martins Costa ao piano e seguiu com um quarteto de cordas acompanhado pela soprano Elisa Machado e pelo tenor Francis Padilha. Cintia Armelin organizou a noite, que teve decoração de Antônio Armelin, gastronomia de Alex Barcelos e som dos DJs Robin Clein e Heitor Moraes.

Camarotes

Os fãs de Roger Waters poderão curtir sua apresentação em Porto Alegre com conforto e regalias. Em uma parceria inédita entre a T4F e a Lado'K, o evento terá camarotes com serviços exclusivos, área coberta com ar-condicionado, sofás e variadas opções de alimentação e bebidas. O show, que combina clássicos do Pink Floyd e canções de seu trabalho solo, será no dia 30 de outubro, no Beira-Rio.



Velocidade

O Velopark comemora, neste ano, uma década de funcionamento. Sinônimo de orgulho para os gaúchos e a apenas 25 quilômetros da Capital, é o maior parque automobilístico da América Latina. A segunda etapa do VP 201 e do Gaúcho de Arrancada já tem data definida para acontecer, nos dias 21 e 22 de julho, das 9h às 18h, em Nova Santa Rita, com os melhores pilotos do Sul e participação de pilotos de todo o País.



Inauguração

Luciana da Costa, Francisco Kaiut e Marya Ritta Minozzi Barbosa na inauguração do Oé Centro de Prática

Yashini Minozzi/DIVULGAÇÃO/JC





Solidariedade

Nesta sexta-feira (13), acontece mais uma edição do Tour Gastronômico Via Vida na Churrascaria Schneider. O evento beneficente ocorre a cada mês em um restaurante diferente e destina parte da renda do dia para a Pousada Solidariedade, mantida pela Via Vida Pró-Doações e Transplantes, que abriga doentes carentes no pré e pós-transplante. Quem participar do jantar estará concorrendo a duas diárias no Hotel Cercano, em Gramado.



Poeta no palco

A encenação dos Cantos de Leontina das Dores, de Luiz Coronel e convidados, interpretados por Fafá de Belém, com regência do maestro Evandro Matté e participação do Balé Vera Bublitz, que estava agendado para este mês, no Theatro São Pedro, teve sua data alterada. O evento cultural, previsto para o segundo semestre, faz parte da programação que comemora os 80 anos do poeta e publicitário Luiz Coronel.



Múltiplas

As microcervejarias artesanais serão o tema da palestra do presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias, Rodrigo Ferraro, e do diretor da AGM, Marcelo Giulian, nesta terça-feira (10), no Menu Porto Alegre da ACPA.

O Grupo Marpa tem a agenda cheia no mês de julho. Em busca de novas parcerias, clientes e ideias para o registro de inovação, patentes e marcas, a empresa participa de 15 eventos no RS, no Paraná e em São Paulo.

O Barco Cisne Branco promove uma noite inesquecível para os amantes do cinema e da boa música. Neste sábado (14), o quarteto de jazz liderado por Pedrinho Figueiredo apresenta uma seleção de trilhas sonoras das telas.

A Mostra Guaporé de Joias e Lingeries foi lançada em um evento no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. A Mostra Guaporé será realizada nos primeiros dois fins de semana de agosto, das 9h às 20h.