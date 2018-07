Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Notícia da edição impressa de 06/07/2018. Data italiana

MARIANA CARLESSO/JC

A 72ª Festa da República Italiana reuniu a comunidade, autoridades e corpo consular no Grêmio Náutico União. O cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Nicola Occhipinti, e o encarregado de negócios da embaixada da Itália no Brasil, Filippo La Rosa, recepcionaram os convidados. A festa contou com apresentação do tenor Giovani Marquezeli e músicos da Ospa. A ocasião serviu também como despedida do cônsul, que retorna a Roma para a chefia da secretaria do vice-ministro das Relações Exteriores.

Budweiser

Maria Augusta Vargas, Ana Carolina Brasil e Mariana Krüger Bueno em clima de Copa do Mundo, no Budweiser Basement

/THIAGO PITREZ/DIVULGAÇÃO/JC

Barra da Tijuca

Há seis meses operando o Plaza Barra First, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a Rede Plaza está comemorando o incremento da ocupação e da fixação do nome do empreendimento no meio turístico nacional. Conforme o CEO do grupo, Roberto Rotter, "os resultados estão aparecendo e revelam que a iniciativa do Plaza em apostar no Rio foi correta. Escolhemos um bairro seguro e tranquilo e esta opção está sendo positiva".

Provocateur

Bruna Bittencourt com João Felipe Justo, que comemorou seu aniversário na Provocateur

/FELIPE GAIESKI/DIVULGAÇÃO/JC







Dose dupla

Pelo segundo ano consecutivo, Lukas Ruiz, mais conhecido como Vintage Culture comemora seu aniversário em Porto Alegre. Nesse ano a celebração vai ser em dose dupla. Na sexta-feira a Business For Fun realiza seu segundo evento da Copa na Casa NTX, com a participação dos DJs Meca, Fabio Serra e Thiago Matthias. O sunset começa às 14h, transmitindo o jogo Brasil e Bélgica e segue até a noite. A segunda etapa será um after party para convidados, na Provocateur.

Coleção Resort

Kaia Gerber e Lala Rudge no lançamento da coleção Resort 2019 da Miu Miu, no Hôtel Regina, em Paris

MIU MIU/DIVULGAÇÃO/JC





Z Festival

O Z Festival retorna ao Brasil e com realização da BMoov, acontece pela primeira vez em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Beira-Rio. A principal headliner será a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello, com sua nova turnê internacional, Never be the same world tour. O duo Anavitória, a cantora Iza, o coletivo carioca 1Kilo, os cantores Vitor Kley e Zeeba, o funkeiro MC WM e a DJ Sabrina Bastos também são atrações.