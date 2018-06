Posse no IEE

Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 29/06/2018.

Júlio César Bratz Lamb passou a presidência do IEE para Giovana Stefani

/MARIANA CARLESSO/JC

Foi muito prestigiada a cerimônia de posse da nova diretoria, conselho fiscal e conselho deliberativo do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), realizada no salão principal do Porto Alegre Country Club. Giovana Stefani é a primeira mulher a assumir a presidência do IEE. Também integram a nominata da diretoria: Pedro De Cesaro, vice-presidente, Diego Carvalho, Rafael Colla, Fernanda Thomasi, Júlia Tavares e Caio Rizk. O evento contou com palestra de Marciano Testa, fundador do Agibank.

Noite de gala

O comunicador Odalgir Lazzari promove a 20ª edição de seu prestigiado jantar de gala, dia 2 de julho, no Country Club. A noite será de entrega da distinção Estilo para nomes da sociedade gaúcha. Entre os homenageados estão Gustavo Caleffi, Paula Paglioli, Glamour Girl 2018 e Bariba Brizola. Cristina Piccoli é a madrinha dos 20 anos do evento. A noite terá decoração da Ambientallize e paisagismo de Luciano Gonçalves.

Wine movie

O Wine Movie Peterlongo é uma experiência única que aproxima as pessoas através de uma vivência inusitada, exclusiva. Uma sessão de cinema em um cenário particular, cheio de charme, sem protocolos formais e na companhia de uma bela taça de vinho ou espumante. O cinema entre os vinhedos da Peterlongo já acontece na vinícola em Garibaldi, e agora chega ao Vila Ventura Ecoresort, em Viamão. O evento acontece neste sábado, com a sessão do filme Um bom ano, do diretor Ridley Scott.

Lançamento

Juliana Fürstenau e Tatiana Fürstenau, da Sun Motors, no lançamento do Lifan X80

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

Almas

A artista plástica Graça Craidy leva múltiplas faces de dor e do belo para uma exposição exclusiva no Espaço Cultural Correios. A abertura é na terça-feira, dia 3. Os aborígenes acreditavam que ser retratados por alguém lhes roubava a alma. Graça capta as almas e a essência de seus retratados em uma profícua produção artística que passa pela dor, pela denúncia e pela contemplação. A mostra apresenta 115 obras.

Olheiro

Raica Oliveira está na capa do livro Nude in Nature

STEFAN IMIELSKI/DIVULGAÇÃO/JC

A top model Raica Oliveira estrela a capa do livro Nude in Nature, do fotógrafo alemão Stefan Imielski. A brasileira exibiu curvas como veio ao mundo, em meio à natureza da República do Chipre. Morando há cinco anos na Europa, Raica segue em alta no mercado internacional: foi destaque da semana de moda parisiense, desfilando para a alta-costura de Jean Paul Gaultier, e estrelou capa e recheio da Lui Magazine.