Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 28/06/2018. Alterada em 28/06 às 01h00min Estilo masculino

Rafael Boettner, Margarida Galafassi e Lioveral Bacher apresentaram os calçados Spazzolato

/EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

O lançamento da coleção inverno Spazzolato, grife masculina exclusiva da Paquetá, movimentou a Barbearia La Mafia, na avenida Praia de Belas. A parceria entre a Paquetá e a La Mafia vem acontecendo desde 2017, em ações de cobranding para ativação da grife de sapatos. A barbearia, inclusive, tem uma filial na Paquetá da Esquina Democrática, onde os clientes que adquirirem qualquer produto Spazzolato, ganham corte de cabelo ou barba.

Nervo óptico

Neste domingo (1º), o Cine Iberê lança o documentário Nervo Óptico: olhar global na solidão local, de Karine Emerich e Hopi Chapman. O filme traz um resgate da produção do grupo gaúcho que marcou a arte brasileira nos anos 1970. A sessão será comentada por Ana Maria Albani de Carvalho. A exibição integra o programa de cinema paralelo às exposições Moderna para Sempre - fotografia modernista brasileira na coleção Itaú Cultural e As Durações do Rastro.

Tarde festiva

Christina Gadret Jardim e Marcos Vasconcelos Jardim em tarde festiva na Leopoldina Juvenil

JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Odontologia

O Centro de Eventos da Pucrs sedia, desta quinta-feira (28) a sábado (30), o 22º Congresso Odontológico Rio-Grandense, tendo como anfitriões Eduardo Galia Reston, presidente do Corig 2018, e Lina Martinelli de Lima, presidente da Associação Brasileira de Odontologia-RS. O congresso tem como objetivo o aprimoramento educacional e profissional de cirurgiões-dentistas de diversas latitudes. A abertura, esta noite, contará com palestra do pensador Leandro Karnal.

Solidariedade

A gaúcha Rafa Brites, conhecida por seus trabalhos como repórter e apresentadora da Rede Globo, estará em Porto Alegre neste sábado (30), apresentando pela primeira vez, o seu workshop: Transformando sonhos em realidade. O evento, no hotel Intercity Aeroporto, terá renda revertida para a ONG Projeto Camaleão: Autoestima contra o câncer.



Feijoada

Carlos Buzatti e Andréia Fontana com o colunista João Pulita, em sua tradicional feijoada beneficente, em Caxias do Sul

FABIO GRISON/DIVULGAÇÃO/JC

Feijoada II

Flora Julia Magnabosco e Roberto Carpeggiani, na feijoada que movimentou o hotel Intercity Caxias do Sul

FABIO GRISON/DIVULGAÇÃO/JC

Mundo dos queijos

De 29 de junho a 1 de julho, o Parador Casa da Montanha promove a 1ª edição de O curioso mundo dos queijos, evento gastronômico com foco em apresentar o processo de fabricação, os segredos e as diferenças de cada tipo. Participam a mestre queijeira e chef francesa Elisabeth Schober, o diretor da Gran Mestri Queijos, Acari Luiz Menestrina, e Orlando Julio Kramer, responsável pelo processo de capacitação dos produtores de queijos no RS.



Múltiplas

Julia Harlan, cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre, recebe convidados nesta sexta-feira (29) à tarde para brindar o aniversário de independência dos EUA. Será na sede do consulado.

O Senac 24 Horas, promove, nesta sexta-feira (29), o Atelier de Literatura Francesa, com troca de ideias sobre grandes autores e obras do país como Molière, Victor Hugo, Simone de Beauvoir e Sartre.

Suzana Vergara Martins Consta terá uma linda festa de 80 anos neste sábado (30) no salão Cristal do Clube do Comércio. Quem assina o convite são os filhos, netos e bisnetos.

Valdomiro Soares, presidente do Grupo Marpa, estará presente, nesta quinta-feira (28), na cerimônia de posse dos novos membros da Mantenedora e da Reitoria da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo.

Anne Anicet promove, neste sábado (30), o lançamento do outlet do seu Atelier Contextura. A promoção é válida para a loja física, na Armando Barbedo e para vendas on-line no shopcontextura.com.

Adriana Morandi realiza a primeira exposição de seus minijardins neste sábado (30), na Barbarella Bakery. A mostra Jardins Encantados traz a natureza em miniatura, viva e pujante.