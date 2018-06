Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 27/06/2018. Alterada em 27/06 às 01h00min Games

O curador Alberto Saraiva com o artista mineiro Renato Morcatti em frente a obra Passadiço, no Oi Futuro

EDUARDO BINS ELY/ESPECIAL/JC

A abertura do 6º BIG Festival (Brazil's Independent Games Festival) movimentou o Centro Cultural Oi Futuro no Rio de Janeiro. O evento, que até então era realizado somente em São Paulo, chega ao Rio apresentando, até este domingo, 25 jogos, incluindo seis promovidos pelo Nave (Núcleo Avançado em Educação), modelo inovador de escola pública idealizado pelo Oi Futuro. Além disso, o festival vai promover o BIG Fórum Rio, uma série de debates e workshops sobre jogos eletrônicos e interatividade, nos dias 29 e 30 de junho

Bronx

O Bud Basement, espaço que mistura gastronomia, música e futebol, recebe, na quinta-feira (27), a 19ª edição da festa Bronx. Criado em 2016 por jovens porto-alegrenses, a Bronx vem propondo uma reflexão sobre a negritude e representatividade. A festa acontece mensalmente em diferentes locações do centro de Porto Alegre. Para comandar a trilha sonora, estarão presentes: Cocoa Mami, Badu, 90's Hustla, Jon Boss e Latifa.



Feminino

Segue em cartaz, até o dia 22 de julho, no Margs, a mostra Placentária, com curadoria de Ana Zavadil e Letícia Lau. A exposição apresenta um recorte da produção recente de artistas mulheres do Rio Grande do Sul. O título Placentária, palavra exclusivamente feminina, tem origem no Manifesto por uma arte Placentária, da artista Umbelina Barreto, que estará disponível impresso junto à obra da artista na exposição. Entre as artistas participantes estão Andréa Brächer, Ena Lautert, Zoravia Bettiol e Arminda Lopes.



Brechó

Claudia Bartelle segue recebendo cumprimentos pelo sucesso de seu brechó beneficente, realizado na Leopoldina Juvenil

STUDIO NATTAN CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC

Transformação social

O Pão dos Pobres realiza, na quinta-feira (27), mais uma edição do seu ciclo de palestras, tendo como tema central A responsabilidade empresarial na transformação social. Ângela Scheid Colossi, analista da unidade de Gestão de Pessoas do programa Jovem Aprendiz do Banrisul; Cristiane Ostermann, jornalista, especialista em Responsabilidade Social Empresarial e coordenadora do Projeto MudaMundo, são as palestrantes.



Múltiplas

Nesta sexta-feira (29) acontece a comemoração pelos cinco anos da Wood's em Porto Alegre. A casa, localizada na Casemiro de Abreu, conquistou o público gaúcho com alto astral e estilo musical variado. A partir de outubro, Porto Alegre ganhará um novo conceito na área do entretenimento e gastronomia com a abertura do Caffé Di Marzio, no Iguatemi. Italo Bruno Di Marzio lidera o empreendimento. Marya Ritta e Luciana Costa inauguram nesta quarta-feira (27) o Oé Centro de Prática Integral, localizado na rua Augusto Meyer. O coquetel contará com a presença de Francisco Kaiut, idealizador do método de yoga e meditação. Ana Flora Bestetti, supervisora da Região Sul da CI, empresa de intercâmbio e viagem, promove, quinta-feira (27), uma conexão com a Austrália, com gaúchos falando como é estudar, trabalhar e viver por lá.