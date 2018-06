Colunas COMENTAR | CORRIGIR | Compartilhar

Eduardo Bins Ely

Vida Social

Notícia da edição impressa de 25/06/2018. Alterada em 25/06 às 01h00min Cena contemporânea

Carlos Trevi e Clara Rodrigues recepcionaram os convidados no Santander Cultural

MARIANA CARLESSO/JC

Um coquetel marcou a abertura das duas novas mostras exclusivas do Santander Cultural. RSXXI - Rio Grande do Sul experimental, com curadoria de Paulo Herkenhoff, traz o trabalho de 12 artistas gaúchos contemporâneos. Ceres Storchi e Cláudia Antunes assinam a curadoria de O museu desmiolado, que se baseia no livro homônimo do poeta Alexandre Brito e propõe uma reflexão sobre o papel e a importância dos museus no mundo. A visitação das exposições vai até o dia 29 de julho.

Dona Eva

O acervo de Eva Sopher será leiloado no apartamento em que ela viveu, na rua Felicíssimo de Azevedo. A ex-presidente da Fundação Theatro São Pedro morreu em fevereiro, aos 94 anos. O leilão, comandado por Daniel Chaieb, acontece nesta quarta-feira (27), dia em que o teatro completa 160 anos. Entre os itens que serão apregoados estão obras de Raimundo Oliveira e pinturas, gravuras e desenhos da coleção de Wolfgang Klaus Sopher, marido de Eva, além de porcelanas, cristais, talheres e antiguidades.



Teatro

Denise Fraga e grande elenco, sob direção de Luiz Villaça, fazem temporada de duas semanas no Theatro São Pedro, com a peça A Visita da Velha Senhora. As apresentações, de 27 de junho a 7 de julho, com patrocínio do Ministério da Cultura e do Bradesco, integram as comemorações dos 160 anos do teatro. O texto do suíço Friedrich Dürrenmatt apresenta um olhar irônico sobre a fragilidade dos nossos valores morais.



Feijoada

Marla Martins e Paulo Pinheiro em tarde de feijoada na Leopoldina Juvenil

JOÃO MATTOS/DIVULGAÇÃO/JC

Moda

A Universidade Feevale lançou a especialização em Moda e Inovação em Processos para as Indústrias Calçadistas e de Artefatos. O curso tem o objetivo de especializar profissionais para a atuação no setor calçadista, utilizando abordagem tanto teórica como prática dos processos de criação, construção, branding e gestão da área, com estímulo à inovação, à competitividade e à sustentabilidade. As aulas se iniciam no dia 18 de agosto.

Múltiplas

Será nesta quarta-feira (27) a inauguração do Consulado do Reino da Bélgica em Porto Alegre. A noite contará com as presenças de Dirk Loncke, embaixador no Brasil, e Charles Delogne, cônsul-geral em São Paulo.

Barbara Mallmann e Eliane Colognese são as convidadas especiais da III Mostra Sustentável da Business Professional Women. O encontro, que ocorre nesta terça (26), será no Dado Bier do Bourbon Country.

Georgiana Fauri está mudando de endereço a loja multimarcas que leva seu nome. O novo espaço será inaugurado na terça (26), com coquetel ao longo do dia. Ela está se instalando na rua Tobias da Silva, 236.

A concessionária Sun Motors promove, na noite desta segunda-feira (25), o lançamento do novo Lifan X80. Na mesma ocasião, acontece o lançamento da temporada de inverno no Uruguai do programa Entre Amigos, de Alejandro Malo.