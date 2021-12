A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira a urgência da votação do projeto de liberação dos jogos no Brasil. A proposta, com bastante chances de ser aprovada, irá a plenário em fevereiro, no retorno do recesso parlamentar.

Voltam os jogos no Brasil

Na opinião do deputado federal gaúcho Bibo Nunes (foto), pelos números observados na votação da urgência, "fica claro que voltam os jogos ao Brasil". Segundo o parlamentar, "só o jogo do bicho vai dar 450 mil empregos, além disso, serão abertos mais 200 mil empregos com cassinos e bingos", argumenta o deputado, que é a favor da abertura dos jogos, em meio a debates acalorados com parlamentares contrários, principalmente os evangélicos.

Jogaram a toalha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) pressionado pela bancada evangélica, disse que iria vetar o projeto, mas, na verdade, a pressão dos demais congressistas favoráveis deve fazer com que o presidente libere a proposta, afirmam deputados próximos ao Palácio do Planalto. Na interpretação de Bibo Nunes, "os próprios evangélicos já jogaram a toalha".

Críticas ao presidente

O líder do PT na Câmara, Bohn Gass, foi para a tribuna para argumentar contra o projeto, mas limitou-se a fazer duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro por sua postura e decisões no comando do Executivo federal. Mais uma vez, responsabilizou o presidente pelas tragédias que ocorreram no Brasil, com a Covid-19.

Parlamentar falando "inverdades"

Bibo Nunes voltou à carga. Disse que estava vendo cenas incríveis no Parlamento neste final de ano. "Estou vendo um parlamentar falando tantas inverdades, acreditando em mentiras", referindo-se ao líder petista.

Mente cortada por mitômanos

E continuou Bibo Nunes, com sua metralhadora giratória: "eu sempre digo, a maioria da esquerda tem a mente cortada por mitômanos. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira". Defendendo a lei da legalização dos jogos, o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados continuou: "por incrível que pareça, nós estamos há 75 anos fora da realidade, nós somos, na América Latina, um dos dois únicos países que não têm jogos, não têm cassinos. Um é o Brasil, o outro é Cuba".

Estamos na "Idade Mídia"

O parlamentar gaúcho chama a atenção dos deputados: "Nós não estamos mais na Idade Média, nós estamos na 'Idade Mídia'. Antigamente, os jogos eram truco, dado, carta, roletas, e tem ainda. Mas hoje, na 'Idade Mídia', estão liberando muito os jogos online; e os jogos online, só no Brasil têm mais de 450 sites que faturam quase R$ 20 milhões, e o governo não recebe um centavo sequer".

Dando dignidade ao Brasil

Liberando os jogos, avalia Bibo Nunes, "estaremos dando dignidade ao Brasil, porque é um pecado permitir que continuem os jogos como estão hoje no Brasil: jogos ilegais, jogos com tráfico, jogos com corrupção. Estaremos com jogos no Brasil à luz da seriedade, à luz da verdade, com o governo fiscalizando e gerando milhares de empregos e desenvolvimento".