Sem o governador, tudo no zero

A disputa pelo Palácio Piratini na eleição de 2022 está totalmente aberta, avaliam alguns candidatos e parlamentares. Com o governador Eduardo Leite (PSDB) não concorrendo, "é zero a zero, e bola no centro", define o vice-presidente nacional do PDT, deputado federal Pompeo de Mattos. O parlamentar afirmou que o partido deseja a candidatura de Romildo Bolzan Júnior ao governo, mas ele nunca assumiu. "Temos que aguardar a questão do mandato dele no Grêmio. Uma decisão que é só dele."

Vieira da Cunha

Outro nome credenciado para ser o candidato do PDT é o do ex-deputado Vieira da Cunha. "Um nome respeitadíssimo, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, deputado federal, e secretário de Estado de Educação", qualificou o vice-presidente nacional do PDT.

Palanque para Ciro Gomes

O congressista reafirmou a necessidade de o PDT ter candidato próprio no Rio Grande do Sul, "porque, além do tamanho, o partido tem que estar presente, pois time que não joga não tem torcida", argumenta. O parlamentar destacou também que tem que ter o palanque de Ciro Gomes, candidato a presidente da República. "Esse é o compromisso."

Pode ter surpresas

Na avaliação de Pompeo de Mattos, "está tudo aberto no Rio Grande do Sul, e pode ter surpresas". Ele completa: "O Heinze, considerado o grande nome, está um pouco desgastado com os episódios da CPI da Pandemia. Mas tudo é muito cedo, eventuais candidaturas nem partido têm ainda."

PL volta a negociar com Bolsonaro

Depois de um tsunami de bate-bocas e ofensas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, a expectativa em Brasília é que a filiação deve ocorrer, apesar das divergências. O principal entrave para a entrada de Bolsonaro no PL é a negociação de acordos no nível estadual.

Cherini comemora

O deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) comemora a caminhada de Jair Bolsonaro para ingressar no partido. Disse que está sendo acertado um alinhamento, para que todos os candidatos do PL nos estados, sem exceção, apoiem a reeleição do presidente. O parlamentar afirmou que esteve durante 28 anos no PDT, e que teve um presidente na época, Leonel Brizola, que batia numa rede de televisão, e perdeu as eleições. "Hoje eu torço para que a gente, juntos, vença as narrativas da oposição e as narrativas dos meios de comunicação."

Foco na educação

"O Beto Albuquerque é o nosso candidato", afirmou o deputado gaúcho Heitor Schuch (PSB), acentuando que "o partido está fechado com ele". "Agora, nosso pré-candidato está andando pelo Rio Grande, lançando um livro que ele escreveu e fala basicamente sobre a educação como projeto de transformação econômica e social", disse.

Sul e Nordeste divididos

A definição da escolha de quem apoiar para a presidência da República, segundo Schuch, está muito dividida. "O pessoal do Nordeste e do Norte quer fechar com Lula (PT). Nós, aqui, não achamos uma coisa muito boa, dificulta um pouco, até porque aqui as coisas são levadas meio na ponta da faca. Essa é uma discussão que deve acontecer em abril, no congresso do partido."