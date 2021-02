Antes era só no bate-boca

Há quem diga que o governo Bolsonaro vai sentir saudades de Rodrigo Maia (DEM) e David Alcolumbre (DEM). As falas Maia e Alcolumbre muitas vezes incomodaram o presidente Jair Bolsonaro. Acontece que tanto um como outro não tiveram atitudes rigorosas contra o governo, os atritos ficavam só no bate-boca. Na gaveta de Maia, ficaram inertes mais de 50 pedidos de impeachment. "Bastava um chamego por parte do governo e Maia se derretia", avaliou um parlamentar. Foi assim com (Paulo) Guedes (ministro da Economia) e com o próprio presidente Bolsonaro.

Ninguém para compadre

Há quem diga que com Arthur Lira (PP) e Rodrigo Pacheco (DEM) o jogo será mais embaixo. Ambos têm perfil muito diferente de Maia e Alcolumbre. São duros e não levam ninguém para compadre. Bastará um mínimo vacilo do governo, como por exemplo deixar de atender deputado em agenda, não dar retorno e descumprir compromisso, e deu. O bixo pega. Muitas emoções até as próximas eleições. Aguardem e se preparem para cenas emocionantes entre o Parlamento e o Palácio do Planalto.

Nova mesa da Câmara

O presidente Arthur Lira (PP) e líderes partidários chegaram a um acordo sobre as indicações, e a eleição da mesa foi realizada nesta quarta-feira. O mandato será cumprido no biênio 2021-2022. Nenhum gaúcho no comando da Câmara. Nova Mesa Diretora: 1ª vice-presidência, Marcelo Ramos (PL-AM); 2ª vice-presidência, André de Paula (PSD-PE); 1ª secretaria, Luciano Bivar (PSL-PE). Em segundo turno, foi eleita para 2ª secretaria, Marília Arraes (PT-PE); 3ª secretaria, Rose Modesto (PSDB-MS); 4ª secretaria, Rosângela Gomes (Republicanos-RJ). Três mulheres na mesa que comanda a Câmara. Três representantes de Pernambuco. O único gaúcho inscrito, como avulso, para suplente, Bibo Nunes (PSL), retirou sua candidatura antes do início da votação, mas mesmo assim obteve 34 votos.

Sputnik: Brasil e Argentina

O presidente da Frente Parlamentar da Imunização e vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, deputado federal gaúcho e médico Pedro Westphalen (PP), participou de reunião com o embaixador da Argentina, Daniel Scioli, na Embaixada em Brasília para falar da vacina Sputnik. Participaram do encontro, o presidente da Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus, Dr. Luizinho; o presidente da Frente Parlamentar de Medicina, Hiran Gonçalves, e o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros.

Eficácia da vacina

"Nosso objetivo é buscar o maior número de dados sobre esse imunizante, assegurar aos brasileiros a eficácia da vacina na proteção contra a Covid-19, preservação e qualidade de vida", afirmou Pedro Westphalen. O parlamentar destacou que "é um apoiador das iniciativas de organização, logística e execução do Ministério da Saúde e Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)."

Resposta rápida

Atendendo ao pedido, o embaixador Scioli garantiu que o governo da Argentina fará o levantamento dos dados solicitados e enviará o mais breve para os deputados. Por outro lado, a eficácia para casos moderados e graves foi de 100%, segundo a revista Lancet. Imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias. Análise foi feita com testes de mais de 20 mil pessoas.