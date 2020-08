Uebel deixa lições

Enquanto o Brasil divulgava a saída de Paulo Uebel da equipe do ministro Paulo Guedes, o economista gaúcho apresentava lições para uma cidade empreendedora, em videoconferência em Porto Alegre. Foi em uma reunião do projeto Novos Caminhos - liderada pelo vice-prefeito da Capital do Rio Grande do Sul, Gustavo Paim (PP), para discutir soluções e caminhos no pós-pandemia. Sem discursos, e nem disputa de poder, ao estilo gaúcho, Paulo Uebel já na busca de dar maior contribuição e de resultados práticos, que é o que quer a população brasileira, ou seja, para onde vamos após a pandemia que leva a população ao desespero.

Novos caminhos

"É fundamental simplificar a cidade, atacar a burocracia, digitalizar e colocar Porto Alegre como uma das melhores do Brasil, quem sabe até do mundo, para se empreender", sintetizou Paulo Uebel (foto), ex-secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. O projeto porto-alegrense tem ouvido atores da sociedade de diversas áreas, para construir um plano de retomada na economia estraçalhada pela crise.

Serviços de qualidade

O deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB) afirma que "a reforma administrativa deve ser debatida, mas principalmente no que se refere à eficiência do Estado. O que o Estado é capaz de entregar para a população. A sociedade espera que o Estado entregue serviços básicos com serviços públicos de qualidade, que ao longo dos últimos anos não vem conseguindo fazer", enfatiza o parlamentar tucano.

Discutir a eficiência do Estado

Para Trzeciak, "é necessário que se possa discutir não o tamanho do estado, mas a eficiência dele para os serviços públicos com o povo brasileiro. A gente precisa entender que essas empresas públicas hoje, que prestam um serviço de qualidade para a população, elas servem de cabide de emprego. A gente precisa ter esse entendimento, e obviamente sou a favor de privatizar todos aqueles serviços públicos que vão melhorar a vida da população", destaca o deputado.

Exemplo do celular

Ele exemplifica com o caso da telefonia móvel, "antes ninguém tinha aparelho celular, ninguém tinha condições de ter acesso a um aparelho, hoje todo mundo tem celular. Hoje a comunicação nos facilitou muito em função de privatizações, então acho que o estado tem que se preocupar com o básico, e dar serviços públicos de qualidade". E Ressalta: "Mais uma vez, não é o tamanho do Estado (Brasil), mas a eficiência do Estado com o povo".

Guedes na fritura

O presidente Bolsonaro não está nem um pouco satisfeito com o ministro Paulo Guedes por uma declaração dada pelo ministro da Economia, na última semana. Disse que "se houvesse furo do teto de gastos, e descumprissem alguma medida do teto de gastos, poderia até dar impeachment do presidente". O bicho pegou. Há quem tema o início de uma fritura do fogo amigo, no Palácio do Planalto.