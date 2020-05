O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ, foto), deu mais uma demonstração de liderança no comando do Parlamento nesta semana. Com discursos de apoio e elogios, os líderes da Câmara dos Deputados se manifestaram aprovando seu pronunciamento pregando o diálogo entre os Poderes. Maia falou da "importância do diálogo maduro entre os Poderes da República, e da preservação da democracia para responder às necessidades do País, neste momento de crise".

Diálogo construtivo

O parlamentar carioca cobra maturidade para manter um diálogo construtivo entre as instituições e, para falar com a sociedade brasileira. Na opinião de Rodrigo Maia, "o povo brasileiro espera que cada detentor de mandato público, tenha consciência do papel a desempenhar na busca de soluções para enfrentar o vírus, e o desafio de enfrentar a reconstrução da economia". Para o presidente da casa que representa o povo, "nessa hora grave, a Nação exige que tenhamos prudência; que não pode ser confundida com medo ou com hesitação. A coragem, muitas vezes, está em saber construir a paz".

Papel do Parlamento

O papel do Parlamento no combate à crise, destacou Rodrigo Maia, "é com a aprovação de projetos como o auxílio emergencial, a ajuda a estados e municípios, e projetos que garantem recursos para pequenas e médias empresas". Líderes apoiaram o presidente da Câmara. O líder da Minoria, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou que "a fala de Maia representa altivez do Parlamento como sustentáculo da democracia". O líder do MDB, deputado Baleia Rossi (MDB-SP) foi na mesma linha da maioria dos parlamentares. Fez elogios à manifestação do presidente da Câmara. "É um exemplo de equilíbrio na busca de uma união nacional para a gente enfrentar o único inimigo que nós temos hoje, que é o coronavírus."

Vírus do autoritarismo

Para a líder do PSOL, deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL), "além da Covid-19, é preciso combater um outro tipo de vírus: o do autoritarismo". A parlamentar repudia a postura do presidente da República que, segundo ela, "despreza o diálogo e age contra a ciência". A deputada diz que outro ponto preocupante "é a agressão aos jornalistas por simpatizantes da extrema-direita".

O perigo do autoritarismo

O deputado federal gaúcho Afonso Motta (PDT) acredita que "muita gente não entendeu ainda que quando a gente fala de Estado Democrático de Direito, a gente está falando na expressão da Constituição". Argumenta o parlamentar, "tem muita gente que, não sei se deliberadamente ou por ignorância, está desconhecendo os princípios da Carta Maior, da Constituição. Isso é lamentável, sem o Estado Democrático de Direito não tem Constituição, e nós vamos ter aí o autoritarismo".