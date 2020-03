Incentivo à reciclagem

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP) deve apresentar ainda esta semana à Comissão de Meio Ambiente do Senado, o relatório do projeto de lei do deputado federal gaúcho Carlos Gomes (REP), já aprovado na Câmara dos Deputados, que incentiva a reciclagem no País. O senador adiantou que não vai alterar o texto original. Por isso, a expectativa é que a proposta seja aprovada logo. Cumprindo o trâmite no Senado, o projeto irá para a sanção presidencial.

Aquisição de tecnologias

O deputado Carlos Gomes explica que a proposta permite a captação de recursos pelos galpões de reciclagem, pelas cooperativas e pela indústria, para investimento em treinamento de mão de obra e aquisição de tecnologias.

Meio ambiente equilibrado

Carlos Gomes ressalta que, "todos os anos o Brasil gera cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos, dos quais, 97% estão indo para os aterros sanitários por falta de infraestrutura adequada nos galpões de reciclagem". O parlamentar destaca que os trabalhadores que fazem a triagem do material nos galpões, contribuem para um meio ambiente equilibrado e também para o incremento da economia.

Paranoia da oposição

"É uma paranoia que está vivendo a oposição. Só fala em Bolsonaro o tempo inteiro", disse indignado, da tribuna, o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL), na defesa de Jair Bolsonaro. Segundo o parlamentar, "não falam em mais nada, não pensam em mais nada". Sugeriu que a oposição "deve pensar em progresso, em desenvolvimento". E completou: "Quanto mais atacarem Bolsonaro, mais força ele vai demonstrar nas ruas. É um governo sério, o que se ouviu falar de corrupção no governo Bolsonaro? Nada".

Momento difícil

"A democracia enfrenta um momento difícil", afirmou Maria do Rosário, do PT gaúcho. No entendimento da deputada, "a Presidência da República é utilizada de forma desonrosa para incentivar manifestações contra o Congresso". Ela reitera que "o Parlamento não pode se calar quando a Constituição é atacada, assim como a harmonia e a independência dos poderes".

Debate de ideias

Para o deputado federal gaúcho Henrique Fontana (PT), "a família Bolsonaro quer a volta da ditadura e, para isso, incita a população contra as instituições democráticas do País". Fontana defende a busca de "uma aliança para unir o Brasil e para permitir que o debate de ideias se estabeleça com liberdade".

Recuperação judicial

Governo busca solução para recuperação judicial de produtores rurais. Proposta tem como ponto de inspiração, projeto de lei de autoria do deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP). O congressista explica que o tema entrou no radar do governo federal por conta dos impactos de uma crescente demanda por Recuperações Judiciais nos financiamentos agrícolas. "Isso tem uma origem muito clara, que é o elevado grau de endividamento no campo, o altíssimo risco da atividade e a falta de um seguro para as perdas. O produtor não consegue acessar as linhas de repactuação dessas dívidas como deveria".