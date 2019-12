O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB) avalia que o Congresso Nacional em 2019 teve um ano muito positivo. "Foi mais congressista, um pouco mais à direita, comprometido em fazer a reforma do Estado Brasileiro". Segundo o congressista, o Parlamento "não teve medo de colocar na pauta os enfrentamentos necessários nacionais com desgaste político para os deputados e isso é muito importante".

Desafios das reformas

Na opinião de Redecker, neste ano o Congresso Nacional conseguiu passar por alguns desafios que outros governos não conseguiram. Entre eles, o deputado destaca a reforma da Previdência. Lembrou que o ex-presidente Michel Temer (MDB) fez um esboço, começou a discutir a reforma, mas não conseguiu pautar. Para o parlamentar, houve "alguns avanços importantes, como a PEC do Saneamento aprovada recentemente, a MP da Liberdade Econômica, também aprovada; a reforma tributária nós não conseguimos vencer, mas é uma pauta que ano que vem nós precisamos discutir".

Falas atrapalharam

Na visão do tucano, enfrentando os desgastes políticos necessários, "o novo Congresso teve um grande debate e um avanço onde nós tínhamos algumas dificuldades que essa polarização tanto da esquerda, quanto da base mais radical de Jair Bolsonaro (sem partido)". Disse que, muitas vezes em relação à influência interna do Congresso, "algumas manifestações e falas dentro do governo atrapalharam". Para o deputado, faltou um pouco mais de agilidade do governo dentro do Congresso. Por outro lado, segundo o parlamentar, "o presidente da República foi muito corajoso em pautar logo no início esses projetos de reformas, fazendo com que a gente pudesse discutir rapidamente, deixando para trás essas discussões antigas que até agora não haviam sido aprovadas".

Reforma tributária

A reforma tributária, segundo Lucas Redecker, "é uma pauta que ficou pendente nesse ano". Ele destacou também que, "para o Rio Grande do Sul, nós temos uma pauta importante, que foi um compromisso do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ), que ele não finalizou neste ano, que é regulamentação da Lei Kandir". Na avaliação do deputado tucano, outra pauta importante para o 2020 é a reforma política. "Ela é importante, justamente para avaliar o nosso modelo eleitoral. Outro ponto é o fundo eleitoral". Particularmente, acentua Redecker, "votei a favor da diminuição dos recursos do fundo eleitoral. Sou um defensor da extinção (do fundo)".

Final mais alinhado

O congressista afirmou que o governo enviou projetos e medidas provisórias importantes para o Parlamento. No final do ano, segundo o deputado, "o governo alinhou melhor suas falas, suas manifestações, o que era um desarranjo no início e prejudicou o andamento do governo". Para o parlamentar, a partir do ano que vem, "ele vai continuar com esse alinhamento. O presidente Bolsonaro, eu acho que conseguiu a sua carreata, o seu time está bem alinhado agora. Acho que ano que vem vai ser um bom ano para o Brasil, para o governo e também para o Congresso Nacional", concluiu Redecker.