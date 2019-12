Aniversário do Papa

O Papa Francisco, o argentino Jorge Mario Bergoglio, completa 83 anos hoje. Na última semana, comemorou 50 anos de sacerdócio. O presidente da Confederação Nacional dos Bispos (CNBB), Dom Walmor de Oliveira de Azevedo (foto), bispo de Belo Horizonte, destacou a importância dos ensinamentos do Papa para a Igreja de hoje.

Uma luz nova, um novo caminho

Na opinião do presidente da CNBB, o Papa Francisco foi um sinal do Evangelho, de Jesus Cristo para a igreja e para o mundo. "Esse é o grande e importante balanço." Na opinião do líder maior da Igreja no Brasil, "ele é uma luz nova, um novo caminho, um testemunho autêntico em meio a uma sociedade e um mundo de grandes e importantes mudanças". Para o religioso, "esse pontificado tem mostrado o caminho novo da igreja, trazendo muitos confrontos internos. É uma nova postura. Uma grande novidade, uma realidade profunda de como ele realmente age, abrindo novos caminhos".

Na direção das mulheres e dos jovens

O Papa disse no Sínodo da Amazônia, lembra Dom Walmor, que as mulheres devem assumir ministérios na Igreja. "A Igreja vive do sacramento e também da palavra. A palavra de Deus precisa tocar no coração de todas as pessoas, e as mulheres são muito importantes. Portanto, na nova compressão da Igreja, precisamos ir também na direção dos jovens."

Michelle e Damares com o Papa

Na sexta-feira, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves participaram de evento com Papa, em Roma, com grupo de primeiras-damas latino-americanas. Objetivo do encontro foi apresentar ação educacional da Igreja. Damares postou no Instagram: "Foi uma tarde incrível ao lado deste líder religioso amado por muitos", escreveu Damares, que, assim como a primeira-dama, é evangélica.

Maioria católica no Parlamento

Levantamento feito na Câmara dos Deputados pelo G1, revela que 53% dos parlamentares são católicos. Evangélicos, que eram 43 em 2010 e 68 em 2014, agora são 75. Há ainda 23 que se declaram apenas cristãos. O Parlamento também conta com 7 espíritas, 4 agnósticos e 1 judeu. Um se declarou ateu. A maioria dos deputados federais da atual legislatura se declara católica. São 273 parlamentares, ou seja, 53% do total. Há 23 deputados que se declaram apenas cristãos. Outros quatro se dizem agnósticos. Mas, entre os 412 consultados, 25 afirmam não ter uma religião ou preferem não dizer. Do total de parlamentares, 101 (20%) não participaram do questionário, Censo do IBGE. Os dados sobre a religião dos deputados mostram que a Câmara dos Deputados se aproxima do verificado na população brasileira. Segundo o último Censo do IBGE, a religião com o maior número de praticantes no País é acatólica: 64% da população. Os evangélicos aparecem em segundo lugar, com 22%. Os adeptos do espiritismo somam 2%.